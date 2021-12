Full stans og lange køer på E18

Det er full stans i trafikken på E18 i Agder etter at et vogntog har fått stans.

Det meldes om lange køer på E18 ved Brokelandsheia og Sundebru i Agder på grunn av et vogntog med stans.

– Jeg fikk meldinger om at det var køer og da jeg sjekket opp, så viste det seg at det dreide seg om et vogntog med stans, forteller vaktoperatør ved Vegtrafikksentralen, Anniken Island, til TV 2.

Bilberger er på stedet, men det er lange køer som følge av stansen.

Island sier at det er litt varierende kjøreforhold på E18 nå.

– Noen steder på E18 og E39 er det bart, mens andre steder er det litt snø. Og det er jo meldt snø, så det er bare å oppfordre bilister til å legge på litt ekstra god tid. Vær obs på at det er vinter.

Beredskapsmøter

Politiet i Agder har onsdag hatt møter med beredskapsrådet for å unngå lignende trafikkaos som på E18 ved Tvedestrand tirsdag.

Opp mot 2.500 biler satt tirsdag i kø etter at flere vogntog sto fast i snøværet. Det førte til at flere bilister ble evakuert av Røde Kors og politiet.

Onsdag ettermiddag var det igjen stopp på E18 øst for Brokelandsheia ved grensa mellom Agder og Telemark, i retning Oslo, skriver NRK.



Sendt ut farevarsel



Det er sendt ut oransje farevarsel på grunn av mye snø i Telemark og Agder. Det kan komme opptil 80 centimeter snø. Meteorologisk institutt har forlenget farevarselet fram til fredag kveld.

Derfor har politiet vært i møte i beredskapsrådet, skriver NRK.

– Dette kan vi ikke oppleve på nytt, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt.

Ifølge NRK har Statens vegvesen satt inn større ressurser for å kontrollere at kjøretøy er godt nok skodd til å kjøre på E18 i snøværet.

Tirsdag kveld skapte store snømengder utfordringer for trafikken på E18. Svært mange bilister ble sittende i kø i timevis, blant annet som følge av at flere vogntog kjørte seg fast.