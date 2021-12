Unngå julestresset med vaskeekspertens dag for dag-plan

Vi er kanskje ikke like strenge med den store julevasken som tidligere generasjoner var, men de fleste liker å ha et rent hjem til jul. Og når husvasken blir liggende til siste liten, kan det fort bli nok en ting som får stressnivået til å gå i taket.

Med to uker igjen til jul har vaskeeksperten tryllet frem en dag for dag-slagplan, som skal gjøre arbeidet til en lek.

Prioriter de viktigste rommene

Før man tar frem planen bør man tenke gjennom hvilke rom man vil prioritere, for det er ikke sikkert man trenger å ta hele huset. Noe kan droppes og tas på nyåret.

– De rommene jeg synes trenger mest oppmerksomhet er inngangen, stua, baderom og kjøkken. Disse er de mest trafikkerte områdene i huset og med to uker igjen til jul, ville jeg prioritert disse, sier Raluca.

Hun har også tre tips før du starter, som gjør planen lettere å gjennomføre.

1) Rydd først, da går vaskingen mye lettere.

2) Del rommene i fokussoner – vegger, inventar og gulv. Da blir det lettere å krysse av listen, delegere, og holde styr på hva som er gjort. Beveg deg i klokkens retning slik at du minimerer unødig mye frem og tilbake.

3) Ta vegger og inventar første uken. Gulvlister og gulv andre uken. På den måten får du litt spillerom hvis noe viser seg mer tidskrevende enn først tenkt.

Her er vaskeekspertens ti-dagersplan: UKE 1 Dag 1: Kjøkken Vegger: Tørk støv om nødvendig (start oppe og beveg deg nedover). Fjern deretter synlige flekker. Inventar: Tørk over overskap, fronter, kjøleskap, ovn og koketopp, benkeplate, og nedover til skuffer og skap på gulvet. Søppel kastes og kjøkkenvasken (med sluk) renses til slutt. Dag 2: Baderom Vegger: Tørk støv, flekkfjerning ved behov. Ikke glem ventilasjonen. Inventar: Legg først sanitærmiddel i toalettet slik at den får tid til å virke og en blanding med kalkfjerner i dusjen/badekar. Mens midlene virker, vask i følgende rekkefølge: speil/skapfronter, skuffefronter, benkeplate. Dusj/badekar kommer neste omgang, servant og toalettet etter det (toalettbørste og skålen helt til slutt) Dag 3: Stua – spisesone Vegger: Tørke støv, flekkfjerning ved behov (herunder vinduskarmer, bilderammer, speil, hyller eller andre ting som henger på veggene). Gardiner vaskes i vaskemaskinen – heng dem opp fuktige (sentrifugert), da trenger du mest sannsynlig ingen strykejern Inventar: Spisebordet vaskes (bena også), stolene støvsuges og tørkes (flekkfjerning ved behov). Blomsterpotter, og andre ting som ligger på gulvet støvtørkes. Dag 4: Stua – sittesone Vegger – støvtørking, flekkfjerning ved behov. Hyller, tv-benk, tv-skjerm som er fastmontert på veggen inngår her. Gardiner tas ned og vaskes i vaskemaskinen – heng dem opp fuktige for å spare tid på stryking. Sofaen støvsuges, overtrekket vaskes i maskin (eller flekkfjerning for hånd). Husk å støvsuge både under og bak sofaen. Kaffebordet tørkes (med ben). Tørk til slutt over andre skap og møbler som tilhører denne sonen. Dag 5: Inngangen Vegger; Støvtørking og flekkfjerning ved behov Inventar – klesskap og skoskap tørkes. Her har du en god mulighet til å sortere ut og beholde kun de skoene og ytterklærne som brukes i denne sesongen. Det er viktig å ha god plass når man forventer besøk. Ta helgen fri! Eventuelt bruk litt av tiden til å sjekke listen og se om det er andre ting som trenger oppmerksomhet i rommene du har allerede vært igjennom. UKE 2 Dag 1: Kjøkkengulv Støvsug først, ikke glem gulvlister. Matter legges til vask etter støvsuging Om du må bruke våte mopper, husk å tørke dem etter vask for å unngå skjolder. Dag 2: Baderomsgulv Støvsug først for å få med deg alt støv, hår og små løst smuss. Ta en runde på fuger med en fiskebørst (om du har fliser) og vask deretter med våt mopp. Tørk over etterpå for å unngå skjolder. Dag 3: Stuegulv Støvsug gulvet og gulvlister og eventuelle tepper (små matter kan vaskes i vaskemaskinen etter støvsuging) Dag 4: Trapp Støvsug først, ta en runde med fuktig klut på gelenderet og moppvask til slutt. Husk å tørke moppen etter bruk. Dag 5: inngangen Støvsuging, vask av matter, gulvvask. Denne helgen er ledig for små justeringer eller ekstraoppgaver som madrasser, støvsuging og sengetøyskift, eller til å skape kos på barnerommet. Hilsen Raluca @vaskmedmeg

– Gjør vaskingen gøy

– Det aller viktigste før du går i gang med vaskingen er å jobbe med motivasjonen, sier Raluca.

SLITER DU MED MOTIVASJONEN. Raluca har mange tips til sine følgere til hvordan de kan gjøre vaskingen til noe morsomt. Selv gikk hun fra vaskehater til vaskeelsker. Foto: @vaskmedmeg

Hun vet hva hun snakker om, for da Raluca flyttet til Norge med mannen Adrian og datteren Hera (13) for over ti år siden, hatet hun vasking så mye at hun i begynnelsen hyret vaskehjelp for å slippe å gjøre noe selv.

Språkvansker gjorde imidlertid at Raluca måtte ta en vaskejobb for å komme i arbeid. I dag er hun stolt og elsker jobben som profesjonell rengjører. I tillegg har hun gitt ut bok på Kagge forlag og nyter suksess med snart 60 000 følgere, som sverger til hennes vasketips på Instagram-kontoen @vaskmedmeg.

– Se for deg sluttresultatet og tenk på hvordan det komme til å føles når det du har planlagt er gjort, råder hun.

– Finn en fin spilleliste som gir deg energi, hør på en podkast du ikke har hatt tid til å lytte på, eller avtal å snakke med en venn, mens du for eksempel vasker ovnen - da maksimerer du tidsbruken.

Deleger oppgavene

Raluca er også prinsippfast når det gjelder å dele på oppgavene.

– Når du har planen klar, er det én ting som gjenstår; å delegere oppgaver. Om du ikke bor alene, bør alle som griser i et hjem hjelpe til – samboere, ungdommer og barn over seks år kan få oppgaver, slår Raluca fast.

Viktigst av alt, når du er ferdig og har krysset alt av på listen, må du nyte sluttresultatet og innsatsen.

– Klapp deg selv og de andre på skulderen for vel gjennomført julevask, sier vaskeeksperten.