Ukesrapporten for uke 38 (29. november til 5. desember) viser blant annet en nedgang i antall koronadødsfall i Norge.

– Sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte, og sist uke økte den i begge grupper. Blant personer 65 år og over er insidensen klart lavere i gruppene som har fått tre doser, skriver FHI.

99 prosent av tilfellene

Tirsdag kveld strammet regjeringen inn med nye tiltak, fordi trusselen mot omikron ble betegnet som «enorm».

Men fra forrige uke viser tallene at det er delta-varianten som dominerer i Norge, men 99 prosent av tilfellene.

De første omikron-tilfellene ble imidlertid oppdaget i forrige uke, og så langt er det 33 personer som har fått påvist den nye virusvarianten i Norge.

– Omikronvarianten har sannsynligvis større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed kan epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll, og belastningen på helsetjenesten kan øke, skriver FHI.

Antall nye innleggelser med covid -19 som hovedårsak og antall nye overføringer til intensivavdelinger er nå på samme nivå som våren 2021.

– Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, fører den store smittespredningen i samfunnet til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller, står det i rapporten til FHI.

– Avgjørende

Folkehelseinstituttet understreker at høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Alvorlig covid-19 rammer nå særlig eldre fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 65 år får sin oppfriskningsdose. I tillegg må helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.