Tottenham bekrefter stort smitteutbrudd

Tottenham vil ifølge The Athletic søke om å få utsatt helgens Premier League-kamp mot Brighton.

Bakgrunnen er et stort smitteutbrudd i klubben. Tidligere i uken var det snakk om seks spillere og to i støtteapparatet. Smittesituasjonen har nå eskalert.

Åtte spillere og fem i støtteapparatet er smittet.

– Problemet vårt er at vi hver dag får nye Covid-tilfeller, sier manager Antonio Conte.

– Hvem blir det i morgen? Meg? En annen i støtteapparatet? Men jeg vil helst snakke om fotball, fortsetter han.

– Alle er litt redde. Vi har alle familier. I går trente vi. Så fikk vi to positive tilfeller. I dag trente vi. To nye tilfeller. Hvem er nestemann? Dette er ikke riktig, vi skal hjem til familiene våre, sier han.

Torsdagens europacup-kamp mot Rennes vil trolig bli gjennomført, men Conte sår tvil om det er mulig. For at den skal utsettes må Tottenham ha mindre enn 13 tilgjengelige spillere,

– Vi hadde elleve spillere klare for kamp, og mot slutten av dagens trening fikk vi beskjed om at èn av spillerne som skulle starte hadde testet positivt. Det er skremmende, for vi er i kontakt med hverandre, sier Conte.