Munnbindpåbud og strengere isolasjons- og karanteneregler

Torsdag ble det satt ny smitterekord i Bergen med 471 nye registrerte smittede.

38 prosent av tilfellene er blant barn og unge under 20 år.

– Situasjonen er bekymringsfull, skriver smittevernoverlege Marit Voltersvik i en pressemelding.

Tirsdag iverksatte regjeringen nye tiltak for å få bukt med smitten. Nå går Bergen kommune et skritt lenger, og strammer ytterlige inn. Det presenterer byrådet på en pressekonferanse klokken 14.00.



Dette er de nye tiltakene

Der presenterte byrådsleder Roger Valhammer følgende tiltak som gjelder fra kl. 20.00 torsdag kveld:

Utvidet munnbindpåbud, noe som betyr at alle innbyggere må bruke munnbind innendørs på alle offentlige steder der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

– I praksis betyr dette at alle må ha med munnbind overalt, og ta dem på, sier Valhammer.

Bergen innfører også strengere isolasjons- og karanteneregler. Hittil har det vært slik at det har vært mildere regler i tilfeller der man ikke mistenker omikron-smitte.

Nå tror man derimot at mange av de nye smittetilfellene i byen skyldes omikron, og byrådet strammer altså inn og innfører strenge karanteneregler inntil man kan avkrefte omikron-smitte.

Dette er de nye reglene fra regjeringen om dette:

«Personer som har vært i nær kontakt med en person som er pålagt isolasjon etter antatt eller bekreftet smitte med omikron, skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten. Denne plikten opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes omikron-varianten.»

«Alle nærkontakter til mistenkt omikron-smittet person skal teste seg med PCR-test så snart som mulig og på dag 7 etter nærkontakten. Ved negativ test på dag 7 etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.»

Dette er tiltakene ved skoler

Mange skoler og barnhager er underlagt stort press med det høye smittetrykket. Senest onsdag kveld meldte flere rektorer og lærere til TV 2 at de er slitne og redde for smitte.

Nå sier Valhammer at Bergen kommune åpner for bruk av hjemmeskole for elever ved skoler der det er store smitteutbrudd.

Mange skoler sier de ikke har nok folk til å innføre gult eller rødt nivå. Byrådet innfører likevel enkelttiltak som ville fremkommet ved disse nivåene.

I tillegg til hjemmeskole, åpner byrådet for redusert åpningstid i barnehager og SFO. Mer konkret blir denne åpningstiden fra kl. 08.00 til 15.30.

Dette tiltaket vil gjelde fra førstkommende mandag 13. desember.

Omikron-smitte

Tirsdag fikk også kommunen påvist sine tre første tilfeller av omikron-varianten, men det er fremdeles delta-varianten som er dominerende.

– Sett i lys av smittesituasjonen i Bergen mener jeg det er behov for å gjøre enkelte av de nasjonale tiltakene enda strengere lokalt, sa Voltersvik på onsdag.

Hun pekte blant annet på nye tiltak for skole og barnehage, på grunn av det høye smittepress og sykefravær.

Fredag 3. desember ble det innført ny regional forskrift i bergensregionen. Nå får bergenserne egne lokale tiltak på toppen av de regionale og nasjonale.

Færre innlagte i Bergen

Torsdag meldte Helse Bergen om to dødsfall blant koronapasienter det siste døgnet. Begge var over 65 år .

Torsdag var 19 pasienter innlagt med koronasmitte på sykehus i Helse vest. 14 av disse er innlagt på Haukeland.

Totalt er 316 koronasmittede pasienter nå innlagt på norske sykehus.