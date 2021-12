Volvo har hatt stor suksess med de ladbare hybridene sine i Norge de siste årene. Og her har utviklingen gått fort. Vi skal ikke så mange år tilbake i tid før dieselbilene dominerte hos Volvo. Så rullet de ut en rekke ladbare hybrider – og kundene var ikke vanskelige å be.

Nå har nyheten akkurat kommet om at Volvo kutter ut dieselsalget sitt i Norge i 2022. Det ble kjent under et digitalt møte med pressen denne uken. Her fikk vi en annen viktig nyhet, nemlig at det er også er slutt for ladbare XC40 i det norske markedet.

Dermed fikk denne modellen en suksessrik, men svært kort karriere her hjemme.

Løsnet i 2020

Vi skal ikke lenger tilbake enn sommeren 2019 for vårt første møte med bilen. Da var vi i Broom på lanseringen, som fant sted på Gotland.

Volvo hadde allerede lansert XC40 med bensin- og dieselmotor på det norske markedet, uten at salget hadde tatt helt av. Men da den ladbare hybriden kom til landet på høstparten, løsnet det for alvor.

I 2020 var salget svært godt, men det dabbet av da XC40 også kom i helelektrisk utgave. Og etter drøyt to år på markedet, er det altså slutt.

Ladbare XC40 ble en verdifull omstillingsmodell for Volvo, mellom fossilt og elektrisk. Nå forsvinner den fra Norge.

Forklarer hvorfor

Dette er hva vi kan kalle en særnorsk avgjørelse. XC40 skal nemlig leve videre som ladbar hybrid i en rekke andre markeder. Men innføringen av et nytt avgiftssystem for ladbare hybrider fra årsskiftet, påvirker mye rundt disse modellene.

Volvos norske PR- og kommunikasjonssjef Erik Trosby forklarer hvorfor bilen nå fases ut:

– Beslutningen er en kombinasjon av at den ladbare hybriden blir uforholdsmessig dyr på grunn av de nye avgiftene, sammenlignet med den helelektriske XC40. Vi ser at salget uansett dreier mer og mer i retning elektriske XC40 og C40, så det er en til dels naturlig utvikling at den bilen fases ut.

C40 er elbil nummer to ut fra Volvo, her møtte vi den for første gang i Belgia tidligere i høst.

Over 60.000 kroner dyrere

– Hvor mye dyrere ville den ladbare versjonen blitt fra 1. januar 2022?

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– Avgiften ville økt med over 50.000 kroner, forteller Trosby.

Hvor viktig elbil-versjonen av XC40 er for totalsalget, ser vi på tallene for modellen så langt i år. Det er registrert 6.158 eksemplarer av XC40 i 2021. Av disse er 1.243 ladbare hybrider, elbilene står for bortimot alt det øvrige salget.

Her hører det med til saken at Volvo nå foretar en omfattende oppgradring på de ladbare hybridene i 60- og 90-serien sin. Den nye, ladbare hybriddrivlinjen kan gi inntil 60 prosent lengre rekkevidde og redusere CO2-utslippene med om lag 50 prosent. Batterikapasiteten til de ladbare hybridene økes med 62 prosent, fra 11,6 kWt til 18,8 kWt.

XC60 er blant Volvos ladbare hybrider som nå får adskillig lengre rekkevidde.

Kan gå 91 kilometer på strøm

For den kompakte sedanen S60 gir det en estimert WLTP-rekkevidde på inntil 91 kilometer (59 km tidligere), mens den store stasjonsvognen V90 går fra 56 km til 87 km og V60 går fra 55 km til 88 km.

SUV-ene øker også rekkevidden. XC60 får inntil 79 km (53 km tidligere) og størstemann XC90 får inntil 68 km (50 km tidligere).

Timingen på disse endringene må kunne sies å være helt perfekt i Norge. På denne måten bør Volvo kunne unngå en stor del av avgiftsøkningen som kommer som følge av de nye reglene. Nøyaktig hvordan dette vil slå ut, er for øvrig ikke kjent ennå.

