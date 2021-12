Reagerer på forskjellsbehandling: – Altfor hardt straffet

Under fjorårets nedstenging opplevde klubbene i Fjordkraft-ligaen inngripende tiltak og utfordrende tider knyttet til koronapandemien.

Etter tirsdagens pressekonferanse fra regjeringen er det igjen rettet tiltak mot toppidretten.

Denne gangen er det publikumsantallet som begrenses sterkt. Regjeringen har nå bestemt at det skal være maks tre kohorter, med 200 mennesker per kohort, i ishockeyhallene. Det vil si et maksantall på 600 tilskuere totalt.

Klubbene må igjen omstille seg. Det vekker reaksjoner.

– Det medfører mye jobb, også må det skje kjapt for det skal spilles kamper igjen denne uka. Restriksjonene kom i går så dette er jo et ordentlig slag i magen for oss, sier daglig leder i Sparta, Henning Svendsen, til TV 2.

Han håper at situasjonen ikke vil bli slik den var i fjor, hvor mange kamper ble avlyst og situasjonen var ute av kontroll.

– Jeg får tilbake minner fra i fjor og hvor slitsomt det var da. Vi har vært igjennom dette før, og vi har lært underveis, så vi vet jo litt hvordan vi skal håndtere dette nå. Vi må nesten bare gjøre det beste ut av det, forteller Svendsen.

Begrenset tilskuertall

Smittevernstiltakene varierer fra idrett til idrett, og mens ishockeyen må ha begrenset tilskuertall, så kan elitefotballen gå for fulle tribuner så lenge publikum bruker munnbind. Det reagerer Svendsen på.

– Jeg setter spørsmålstegn ved fotballen. Jeg synes det er veldig rart at de får holde på sånn, samtidig som vi må ha antallsbegrensninger, men da ligger det vel en eller annen forklaring bak det også, sier han.

– Hvordan skal dere løse det rent praktisk i Sparta?

– I hallen her så må vi dele inn i tre kohorter. Det blir to langsider og en kortside. Det er gjennomførbart for oss, men jeg tror det er andre klubber som står dårligere stilt, for eksempel Stavanger Oilers. De har plass nok, men har en mye større utfordring knyttet til at de har mange flere med sesongkort der, sier Svendsen.

Svendsen er optimistisk, men innrømmer at situasjonen er uforutsigbar, og at han ikke har alle svarene ennå.

– Som sagt så kom denne beskjeden i går kveld, så det er hektisk møtevirksomhet over hele hockey-Norge nå. Vi er i dialog med kommunen. Det er jo også de som kan gjøre det enda strengere etter hvert, så vi må bare tilpasse oss underveis og se hva som skjer, sier han.

–Tror du det kan ende opp med å bli som i fjor?

– Det orker ikke jeg ikke å tenke på ennå. Vi konsentrerer oss om å gjøre det beste ut av situasjonen, og håper at pandemien kommer under kontroll snart, svarer Svendsen.

– Urolig trist

Heller ikke Sparta-trener Sjur Robert Nilsen er helt sikker på hvordan situasjonen vil utvikle seg. Han er derimot klar på at de vil gjøre endringer for å forhindre smitte i laget.

ER KLAR: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen er klar for å gjøre det som kan gjøres for å forhindre å få smitte inn i laget. Foto: Carina Johansen

– Det er utrolig trist. I tillegg til de restriksjonene som er så skal vi ha et møte med spillere og ansatte i dag om smittevern. Vi vil igjen fokusere mer på å sprite hendene, bruke munnbind og å holde avstand. Det må vi være flinke på, for vi vil ikke ha smitte her igjen, sier han.

Sparta-spiller Nicklas Roest er også tydelig skuffet over utviklingen.

– Det er selvfølgelig kjedelig. Hockey er mye morsommere når det er trøkk i hallen og mye folk, sier han.

– Frykter du at sesongen nå vil bli som fjorårets?

– Det håper jeg virkelig ikke. Jeg synes idretten har blitt altfor hardt straffet. Jeg håper de har skjønt hvor viktig idretten er for folk. Jeg tror ikke de vil gå like drastisk til verks, svarer Roest.

Den rutinerte Sparta-spilleren reagerer på at de avsluttende kampene i Eliteserien vil kunne spilles for fulle tribuner.

– Det har vært forskjellsbehandling siden pandemien begynte, sier han.

– Håper vi klarer oss

En annen spiller som uttrykker skuffelse er Stjernen-spiller Andreas Heier. Han velger allikevel å se lyst på situasjonen.

– Det er selvfølgelig kjipt. Samtidig må vi være glad for at vi får lov til å fortsette. Det viktigste for oss er at vi får lov til å spille. Nå har det to tidligere sesonger vært bråstopp. Om det er 600 tilskuere så går det på en måte fint, selv om det er kjipt, sier han.

Heier håper vaksinasjoner og andre tiltak vil gjøre det lettere å slippe unna en smittesituasjon som ligner den de opplevde i fjor.

KRYSSER FINGRENE: Stjernen-kaptein Andreas Heier orker ikke tanken på en ny spolert sesong. Foto: Emma Sofie Sørli

– Jeg håper at vi skal klare oss med tanke på at vi har hele laget vaksinert. Jeg er jo selvsagt redd for at det kan skje igjen, og vi kan ikke utelukke det helt, men jeg håper virkelig vi kan styre unna.

Stjernen-spilleren tror det riktige er å følge tiltakene som er, og prøve å begrense smitten mest mulig.

– Det er ekstra viktig for oss at vi som nå er i og rundt laget, spillere, trenere og de man bor med, er ekstra forsiktige og prøver å holde seg unna for å få unngått karantene og smitte. Vi må følge reglene og være ekstra nøye med de tingene, avslutter han.