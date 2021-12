Har fått 80 tips om ID-tyveri: – Kan spisse etterforskningen

Fravær av svar blir også gode svar, mener politiadvokat Gjermund Hanssen en uke etter at han gikk ut med ny informasjon i Lørenskog-saken.

Mandag i forrige uke gikk politiet offentlig ut med et bilde av passet til Ole Henrik Golf (32).

Årsaken er at de mener Golfs identitet er misbrukt av den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning 31. oktober i 2018.

Identiteten har vært misbrukt i flere norske straffesaker som ikke har noen forbindelse med Lørenskog-saken. Dersom politiet klarer å kartlegge alle som har vært i besittelse av den stjålne identiteten, kan de likevel være et langt steg nærmere å finne gjerningspersonene.

«Trenger bare ett godt tips»



Én uke etter at Golfs identitet ble offentliggjort, har politiet fått mer enn 40 nye tips i saken.

«Flere av tipsene anses så relevante at de blir fulgt opp med videre etterforskningsskritt i form av avhør, søk opp mot tidligere innhentet informasjon og ny informasjonsinnhenting», skriver politiadvokat Gjermund Hanssen i en pressemelding.

Ifølge ham er ikke politiet opptatt av antall tips, men av innholdet i tipsene.

«Satt på spissen trenger vi bare ett godt tips for å komme videre i saken. Det kan også være at flere tips inneholder bruddstykker av informasjon som blir interessante når de sees i sammenheng, eller holdes opp mot annen informasjon i saken», skriver Hanssen.

Lite ny informasjon

Til tross for de mange tipsene er det foreløpig lite som tyder på at identiteten til Golf er misbrukt i flere saker enn de som politiet allerede kjente til.

Politiet visste fra tidligere at identiteten er brukt itl å opprette titalls telefonabonnementer og e-postadresser.

Mangelen på ny informasjon gjør likevel at politiet «kan spisse etterforskningen ytterligere», ifølge Hanssen.

«Selv om det fortsatt kan være mørketall, mener vi nå at vi har så god oversikt over det totale misbruket, at fravær av svar også blir gode svar, med tanke på å kartlegge det totale omfanget», skriver han.

«Et godt eksempel»



Politiadvokaten er fornøyd med at etterlysningen virker å ha nådd mange personer. Ifølge ham har flere butikken og andre gjort søk i egne systemer etter Ole Henrik Golf, slik politiet ba om.

«Sett fra vårt ståsted ble dette et godt eksempel på hvordan politiet kan samarbeide med allmennheten i etterforskningen av en alvorlig straffesak, og vi er takknemlige ovenfor alle som har bidratt», skriver Hanssen.



Politiet opplyser samtidig at de fremdeles ønsker tips om saken.