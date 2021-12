– Jeg har vært statsminister i åtte uker, det har sittet andre i åtte år

Helsevesenet reagerer på at det ikke kommer konkrete tiltak for å lette belastningen på sykehusene. Statsministeren mener hans forgjenger ikke gjorde nok for å styrke sykehusene.

Tirsdag kveld måtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) nok en gang be folk om å finne frem munnbindet, holde avstand og begrense antall nærkontakter.

Årsaken er at man frykter en fullstendig overbelastning på et allerede hardt presset helsevesen.

Men ansatte i helsevesenet reagerer på at politikerne legger ansvaret over på befolkningen, når de gjentatte ganger har ropt varsko om intensivkapasiteten.

På stedet hvil

I en rapport om status og utfordringsbildet for norsk intensivmedisin, som ble publisert i 2020, kom det frem at Norge har stått på stedet hvil, med kun små endringer i intensivkapasiteten fra 2010.

– Vi kan ikke holde på sånn, uten at vi ruster helsetjenesten. Statsministeren, som selv var helseminister, sa at vi måtte styrke intensivkapasiteten. Men det er ikke gjort noe. Så hvor mange dager i året skal vi ha situasjoner som dette, uten at man reellt sett gjør noe med helsesektoren?, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen til TV 2.

FRESER: Lill Sverresdatter Larsen har fem forslag til hvordan sykehusene kan styrkes. Hun er ikke imponert over regjeringens håndtering.

Hun mener regjeringen «håper at dette skal gå over».

– Det skaper en håpløshet og en resignasjon blant de ansatte i helsevesenet, sier Sverresdatter Larsen.

– Slutter å regne med oss

Lederen for landets sykepleiere mener at dersom folk følger anbefalingene som kom fra regjeringen tirsdag kveld, så vil det redusere smitten noe.

– Men situasjonen i helsetjenesten er jo der allerede. I beste fall blir vi stående på stedet hvil, men unngår den toppen som FHI beskriver.

Paula Lykke er leder i Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere.

I likhet med Sverresdatter Larsen uttrykker hun fortvilelse over listen med tiltak fra regjeringen.

– Hver gang vi har en ny bølge så går vi nye ekstravakter, nye doble vakter, og vi får nye pasienter. Kapasiteten er ikke mer enn det den er. Alt har en begrensning, sier Lykke og fortsetter:

– Før eller siden har vi ikke mer ressurser. Folk orker ikke gå mer på jobb, for de er utslitt. Familiene våre slutter å regne med at vi dukker opp i bursdager og julefeiring.

IKKE FORNØYD: Faggruppeleder for intensivsykepleierne (NSFLIS) Paula Lykke mener ansvaret for intensivkapasiteten har forduftet fullstendig. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Støre: – Jeg har vært statsminister i åtte uker

Lykke mener ikke myndighetene gjør noe for å mobilisere intensivsykepleiere, og at ansvaret for beredskap er pulverisert.

– De snakker mye om å rekruttere, og det er bra, men mange skal slutte og ut i pensjon. Hva gjør vi for å beholde de vi har? Lederne våre har ikke spillerom, alle står med ryggen mot veggen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) erkjenner at det burde vært gjort mer for å styrke intensivkapasiteten i Norge.

– Men jeg har vært statsminister i åtte uker, og det har sittet andre folk i åtte år. Sykehusene har utviklet seg, men beredskapskapasiteten knyttet til intensiv har vært lav, og det må vi gjøre noe med. Den forrige regjeringen satte i gang noen tiltak, men vi må gjøre mer, sier han til TV 2.

Styrket i krisesituasjon

De andre folkene som satt i regjering i åtte år var ledet av Høyre.

Det er snart to år siden en Solberg-ledet regjering måtte stenge landet under den aller første smittebølgen. Da som nå var hovedargumentet for nedstengingen at vi ikke kunne risikere å overbelaste helsetjenesten.

Tone Wilhelmsen Trøen er talsperson for spørsmål knyttet til intensivkapasitet i Høyre. Hun sier de etter åtte år i regjering, der et og et halvt år var preget av pandemi, er helt enig i at intensivkapasiteten på sykehusene må ytterligere opp.

– Det arbeidet startet vi i regjering. Og så må vi skille mellom kapasitet i normalsituasjon og under en pandemitopp, sier Trøen.

I mars 2020 ga helsemyndighetene sykehusene i oppdrag å kartlegge hvilken beredskapskapasitet det vi har i helseregionene. Da fant man ut at man kan øke intensivkapasiteten fra 289 plasser til 1200 i en krisesituasjon.

MÅ STYRKES: Tone Wilhelmsen Trøen (H) er enig med statsministeren i at kapasiteten på intensivavdelingene må styrkes. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Trøen mener det er viktig å huske at kapasiteten kan økes kraftig ved behov.

– Men nå som smitten sprer seg selv om vi er vaksinert kan det jo tenkes at dette er den nye normalsituasjonen. Føler dere et ansvar for at nordmenn nå må tåle restriksjoner av hensyn til kapasiteten til sykehusene?

– Vi tok ansvar for å sikre mulighet til å ivareta intensivbehandling. Men vi mener det er behov for å øke kapasiteten framover. Ingen vet hva som er nye normalen, sier Trøen, og viser til at helseforetakene i disse dager utreder hvordan man best mulig kan styrke grunnfjellet i intensivkapasiteten, i en rapport som kommer på nyåret.

– Vi har også styrket basisbevilgning til sykehuset med fem og en halv milliard. Vi styrket utstyrssituasjonen med 400 flere respirator og mer enn 3100 ansatte. Nå har vi også iverksatt internopplæring i intensivbehandling av covid-pasienter på sykehuset, sier Trøen.

Fem strakstiltak

Sverresdatter Larsen og Sykpleierforbundet har sendt et brev til helse- og omsorgsdepartementet hvor de lister opp fem strakstiltak de mener er nødvendige. Den inneholder følgende forslag:

Opprette 200 flere utdanningsstillinger Intensiv

Ekstraordinære tilskudd til særskilte sykehusavdelinger

Bruk av intensivsykepleiernes kompetanse

Innsatsteam

Rekrutteringstilbud til AKS (avansert klinisk sykepleie)

De har også vært i et hasteinnkalt møte med statsministeren hvor de beskrev situasjonen. Ifølge Sverresdatter Larsen anerkjente Støre problemene, men tiltakene har foreløpig uteblitt, mener hun.

– Det er ille for sykepleierne om de blir syke, men de kan slutte. Til syvende og sist er det pasientene det går utover, og det gjør det allerede, sier hun.

– Enorm utfordring

Statsministeren er klar på at selv om intensivkapasiteten hadde vært dobbelt så høy, så hadde omikron-varianten fortsatt vært noe å bekymre seg for.

– Den blir nå av nøkterne folk som Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog omtalt som en «game changer» og en enorm utfordring. Da kan ikke jeg som statsminister si «ja vel, går det så går det». Skyter smitten i været med mer alvorlig sykdom, får vi problemer i sykehusene våre, sier Støre.

– Betyr det at vanlige folk må ta regningen for ting som ikke er gjort tidligere?

– Det er en måte å si det på. Det er et gammelt ordtak som sier at alt henger sammen med alt. Jeg forstår veldig godt de som tenker 320 innlagt, og så skal 5,5 millioner nordmenn ha tiltak. Men nordmenn skal vite at blir du syk, så skal du få den behandlingen du trenger. Derfor må vi ta vare på helsevesenet vårt, og hindre at de blir overbelastet, sier statsministeren.

– Ganske uforståelig

Men Sverresdatter Larsen er ikke nevneverdig fornøyd med hva som kommer fra regjeringen.

– Jeg tenker at det er for lite for sent. Vi har ikke tid til å vente i måneder og år på manglende politisk handlekraft. FHI og Helsedirektoratet er enig, og beskriver samme situasjon – da er det ganske uforståelig at det ikke kommer tiltak som hjelper, sier hun.