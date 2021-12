Spilte med smerter under OL: – Etterpå var det ille

De norske håndballjentene er hittil ubeseiret i VM, og en av de viktigste brikkene til Thorir Hergeirsson er forsvarssjefen, Kari Brattset Dale. Linjespilleren har vist strålende VM-form.

Lysten på å komme helt til topps i VM er stor hos Norge, spesielt etter bronsemedaljen i OL.

Og 30-åringen innrømmer at sommerens OL ikke gikk smertefritt. Linjespilleren fikk vondter i lysken og smertene dro seg inn i hoften.

– Jeg fikk behandling og hjelp av fysioterapeut og massørene, og de prøvde å løsne opp i det de kunne, men en betennelse er ikke lett å behandle vekk. Jeg måtte bare spille med den. Etterpå var det ille, forteller Brattset Dale til TV 2.

– Hadde en del vondt

Norges linjespiller forteller at vendinger på linja og sideforflytning i forsvar var smertefullt.

– Det var rett og slett en belastningsskade. Det var ikke noe som skjedde akkurat i OL, men det har kommet over tid. Da betennelsen kom, gjorde det vondt, men jeg klarte å fullføre OL. Jeg hadde gjort det samme igjen, men det tok litt tid før jeg var tilbake etter det.

– Spilte du med smerter?

– Jeg hadde en del vondt, ja, svarer Györ-spilleren bekreftende.

Det var hvile som måtte til for å få betennelsen ned, men sluttspill stod for tur og det ville forsvarssjefen være med på. Etter Tokyo måtte Brattset Dale stå over seriestarten for Györ.

– Da jeg kom ned, trodde jeg at jeg kom til å være klar etter én til to uker. Det føltes tålig greit, men da jeg kom på trening og fikk et par fighter, ble det vondere enn jeg hadde tenkt. Det var kjipt å ikke være med fra start.

Landslagets oktober-samling og to kamper mot Slovenia ble uten Brattset Dale. Da fikk hun mulighet til å pleie kroppen.

– Jeg var akkurat på vei tilbake og kunne kanskje ha vært med, men jeg tror det var lurt å få en ekstra uke med trening og være i klubb. Det gjorde nok at jeg kom helt tilbake.

ANSVAR: Kari Brattset Dale er forsvarssjefen hos de norske håndballjentene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det ser ikke helt bra ut

Nå er Norges viktigste forsvarsspiller kvitt plagene, men som linjespiller får hun mye juling av motstanderne.

– Jeg kikka meg litt i speilet i går og hadde noen klore- og blåmerker. Det ser ikke helt bra ut, men det er vinter så det går bra, sier Brattset Dale onsdag, dagen etter kampen mot Romania.

– Hun får veldig mye juling. Etter kampen mot Romania viste hun meg albuen sin og lurte på hvordan hun klarte å få et blåmerke på albuen. Det er kampsport hun driver med, sier Veronica Kristiansen lattermildt om lagvenninnen.

Det er ikke mange år siden Brattset Dale debuterte på landslaget. 30-åringen spilte sin første landskamp i 2016 og etablerte seg raskt som en av lagets viktigste spillere - både framover og bakover.

– Det er veldig kult å vise at det også er mulig. Hun er så målrettet og smart. Hun vet hva hun trenger for å bli god og har en stor spillerforståelse, sier Stine Bredal Oftedal.