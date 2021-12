Knivstakk mann i hjertet og forsvant – pågrepet på hotell

En somalisk mann i 30-årene er tiltalt for å stukket en yngre mann i brystet med kniv. Selv hevder han at drapet skjedde i selvforsvar.

Hendelsen fant sted omkring klokken 05.30 i en leilighet på Tøyen i Oslo lørdag 15. mai i år.

En håndfull mennesker var samlet i leiligheten, der verken tiltalte eller drapsofferet, som var i 20-årene, bodde.

Slo med jernstang

Etter en lang kveld oppstod en uenighet som TV 2 ikke kjenner bakgrunnen for. Tiltalte og en annen mann forlot leiligheten, men kom senere tilbake.

Tiltalte og vitner har forklart at fornærmede slo etter tiltalte med en jernstang.

ÅSTEDSARBEID: Politiet fikk melding om drapet omkring klokken 05.30 lørdag 15. mai i år. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Den tiltalte somalieren, som er bosatt i Oslo, stakk deretter fornærmede i hjertet med en kniv. Mannen ble hastet til sykehus, men etter fire dager måtte man likevel konstatere at livet hans ikke kunne reddes.

Etter hendelsen forsvant tiltalte og en annen mann fra leiligheten, mens et vitne ringte politiet.

Pågrepet og løslatt

Kort tid senere ble politiet oppmerksomme på en mann like ved Botanisk hage.

– Omstendigheter ved ham gjorde at politiet kontrollerte ham og tok ham med seg for sporsikring. Deretter ble han pågrepet og siktet, sier statsadvokat Johan Øverberg til TV 2.

AKTOR: Statsadvokat Johan Øverberg, her under rettssaken mot Philip Manshaus i fjor, er aktor i drapssaken på Tøyen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mannen ble imidlertid løslatt etter kort tid. Politiet hadde samtidig avhørt flere vitner fra leiligheten og skaffet seg navnet på gjerningspersonen.

Etter det TV 2 forstår, ble tiltalte pågrepet på Comfort Hotel Xpress i Oslo sentrum senere samme ettermiddag.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Min klient mener at drapet skjedde i nødverge. Jeg vil ikke si noe mer om omstendighetene før saken kommer opp for retten, sier mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

Dømt for vold

I 2014 ble tiltalte dømt til fengsel i åtte måneder for vold. Ifølge dommen brukte han blant annet en glassflaske til å utøve volden, noe som skadet synet til voldsofferet.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien opplyser at hans klient nekter straffskyld. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I samme straffesak ble han også dømt for å ha stjålet et par jeans fra Carlings og for oppbevaring av cannabis. I fjor høst ble han igjen dømt for oppbevaring av narkotika.

Drapssaken ble denne uka sendt til Oslo tingrett, der den skal behandles tidlig i 2022. Bistandsadvokaten til drapsofferets etterlatte, Trond Eirik Aansløkken, har onsdag ettermiddag ikke anledning til å kommentere saken.

Mannen som først ble siktet og senere løslatt, har i dag status som vitne i saken.