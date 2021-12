Bøtelagt for krigsminnehogst

Forsvarsbygg hogget ned skogen rundt krigsminnesmerkene i Trandumskogen. Nå er de ilagt en bot på et sekssifret beløp.

Tidlig i juni i år kjørte Forsvarsbygg rundt massegravene i Trandumskogen med skogsmaskin.

Mellom 1941 og 1944 ble 194 personer henrettet i skogen. 173 av dem var nordmenn. Alle ble lagt i massegraver, som ble funnet etter frigjøringsdagen i 1945.

I 2020 ble området fredet av Riksantikvaren, etter søknad fra Forsvarsbygg. Likevel hugget Forsvarsbygg ned den tette skogen kun ett år senere.

Sekssifret bot

Hogsten utløste en politianmeldelse og etterforskning. Nå er etterforskningen avsluttet, og Forsvarsbygg har blitt bøtelagt 200.000 kroner.

– Vi tar ansvar for den feilen som ble begått, og Forsvarsdepartementet har nå formelt vedtatt forelegget. Vi gjentar at vi er lei oss for det som har skjedd, uttaler direktør Thorbjørn Thoresen i en kommentar.

– Vi ser nå fremover, og er glade for at vi opplever å ha en god dialog og et godt samarbeid med både fylkeskommune, kommunen og stiftelsen Trandum om hvordan området skal gjenplantes, slik at vi på sikt får reetablert en sunn og bærekraftig skog. Dette arbeidet startet allerede nå i høst, opplyser Thoresen.

HUGGET BORT: Den en gang så tette skogen er nå åpen.

Forsto ikke fredning

Etter hogsten satt Forsvarsdepartementet ned en kommisjon.

I en rapport slo kommisjonen fast at Forsvarsbygg ikke forsto at en fredning betyr at også trærne i området er fredet.

Der kommer det frem at Forsvarsbyggs skogsforvalter ikke forklarte godt nok hva en fredning betyr for trærne i området.

«Slik kommisjonen forstår hendelsesforløpet, var skogforvalteren kjent med at området var fredet og hva fredning innebærer, men h*n misforsto fredningens betydning for trærne i Trandumskogen, og mente at hogsten som ble planlagt, avtalt og iverksatt, var tillatt,» skriver de i rapporten.

Kommisjonen understreker at Forsvarsbygg har hovedansvaret for at den fredede skogen ble hugget ned.

Historisk minnested

Mange nordmenn og allierte soldater som ble tatt til fange av tyskerne under krigen ble altså etter hvert fraktet til Trandumskogen for å bli henrettet.

Etter henrettelsene ble de døde lagt i massegraver på stedet der de ble skutt.

LANDSFORRÆDER: Vidkun Qusling ble hentet fra fengslet i Møllergata 19 og tvunget til å se på utgravingene av massegravene. Foto: NTB Foto: NTB

Tanksskytebanen i den tette skogen hadde en viktig sammenheng med henrettelsene. Skudd fra henrettelsene vakte ikke oppsikt i nærområdet, siden omgivelsene var vant med skuddstøy fra tanksskytebanen.

Etter at freden tok over i maidagene i 1945 ble det funnet massegraver i skogen.

Krigsforbrytere, blant andre landsforræderen Vidkun Quisling, ble da tatt med ut i skogen og tvunget til å se på utgravingen av massegravene.