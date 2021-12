Hangeland: – Erling går utenpå Rooney, Suarez og Drogba

Det er nesten nøyaktig et år siden Ståle Solbakken ble norsk landslagssjef, og hentet inn Brede Hangeland i trenerapparatet med tittelen «spilleransvarlig».

Der har han blitt bedre kjent med blant andre Erling Braut Haaland, som senest i går kveld gjorde som han har for vane når det er Champions League og scoret to ganger.

Hangeland, som selv har 238 kamper i Premier League der han sto ansikt til ansikt med noen av verdens beste spisser på månedlig basis, sparer ikke på superlativene når han snakker om Haaland i podkasten «Våre Vinnere».

FASCINERT: Brede Hangeland har aldri sett maken til en spiss som Erling Braut Haaland Foto: Fredrik Varfjell

– Erling har en toppidrettsskalle som vi ikke har sett før i fotballen, sier Hangeland.

– Sammenlignet med alle spisser du har trent, og spilt med og mot, hvor plasserer du ham?

– Fotballen går videre med enorm hastighet år for år. Jeg tror ikke jeg har møtt en spiss som er på nivået hans i min karriere. Det kan jeg si med sikkerhet. Når du ser den kraften, akselerasjonen og energien Erling har i avgjørende situasjoner, da går det utenpå Drogba, Suarez og Rooney, og alle de gamle traverne jeg møtte i min tid, sier vår gamle landslagskaptein i podkasten.

Nytt nivå

Overfor TV 2 utdyper han:

TO MÅL PÅ 20 MINUTTER: Erling Braut Haaland kom inn som innbytter etter drøye timen, og 20 minutter senere hadde han scoret to ganger på hodet. Foto: Martin Meissner

– Bare se på Erling i noen av situasjonene i kamper de siste månedene. Et par av rykkene hjemme mot Nederland, for eksempel. Det er et nytt nivå. Og det er ikke til forkleinelse for de som var verdens beste for ti år siden. Men den en kraft og fart i ham når de situasjonene oppstår - det går nærmest strøm gjennom kroppen hans. Alle ser det, og alle er klar over det, men ingen klarer å stoppe det likevel. Den fysikken der synes jeg er unik, og det tror jeg til og med Rooney, Suarez og Drogba ville vært enig med meg i.

– Hvordan ville du selv gått til verks mot en spiller som Haaland?

– For meg individuelt ville det vært bortimot en umulig oppgave. Jeg ville fått bruk for maks klokskap. Jeg tror ikke det ville blitt en høy offsidelinje hvis jeg møtte Erling, for å si det sånn. Det som er bra for meg er at vi aldri får svaret på hvordan det ville gått, flirer Hangeland.

Det er likevel en annen egenskap enn den spinnville fysikken som imponerer vår tidligere landslagskaptein like mye

– Hva mener du med at han har en toppidrettsskalle vi ikke har sett før i fotballen?

TØFFE TAK: Brede Hangeland i duell med Wayne Rooney i 2013. Foto: Joe Giddens

– Det enkle svaret er at han har scoret så mange mål som han har gjort på så kort tid. Jeg synes han har en ekstremt imponerende evne til å fokusere på det som er hovedjobben hans, nemlig å score mål. Vi andre kan bare prøve å sette oss inn i situasjonen han er i, med all oppmerksomheten og det som følger med, spesielt i den verden vi lever i på sosiale medier. Det å klare ikke å la seg påvirke av det, og ha den evnen til å fokusere på det han skal, er en helt ekstremt imponerende prestasjon.

– Erling blir bare bedre jo større anledningen er, ser det ut til. Det er en ekstrem egenskap som noen med flere vekttall enn meg innen psykologi burde forsket på, sier Hangeland.

PÅ ETTERSKUDD: Brede Hangeland mot Luis Suarez. Foto: CARL DE SOUZA

Friere rolle?

Det har vært mye snakk om hvordan Norge skal greie å få ut det beste av Erling Braut Haaland. Ståle Solbakken reiste ned til Tyskland i forkant av hjemmekampen mot Nederland for å diskutere nettopp den problemstillingen, og har tidligere uttalt at jærbuen må spille på en annen måte enn i Borussia Dortmund.

Blant annet gjennom å bidra mer defensivt enn han gjør der.

I «Våre Vinnere» kan man derimot få inntrykk av at landslagsledelsen til en viss grad vurderer en annen tilnærming i framtida.

– Det handler om å få det beste ut av alle, men på individnivå handler det om å få det beste ut av den beste. Det har vi til gode å lykkes fullt ut med. Nå har Erling vært litt borte fra landslaget på noen avgjørende samlinger. Men den dagen vi får ham på sitt maksnivå i mange kamper på rad for landslaget, så blir det tungt å møte oss.

– Er det en utfordrende balansegang, å få maks ut av ham og samtidig ta hensyn til det norske lagmaskineriet?

– I teorien kan det være det, men det skal vi klare. Det norske A-landslaget er veldig fellesskapsorientert, og alle skal gjøre det samme. Men akkurat med Erling tror jeg det er fornuftig at vi kanskje jekker litt på kravet til at alle må gjøre sånn og sånn i det taktiske opplegget, fordi han er en helt unik målscorer. Han har perfeksjonert en spillestil der han våkner til liv og bruker maks innsats i de avgjørende situasjonene. Det må vi finne en fornuftig måte å bruke på landslaget også, sier Hangeland.

PARHOPP: Hangeland i hodeduell med Drogba i 2009. Vår tidligere landslagskaptein mener ingen av hans tøffeste motstandere var på nivået Braut Haaland holder nå. Foto: SANG TAN

I hjemmekampen mot Nederland i høst, som endte 1-1 etter scoring av Haaland og et stolpetreff unna mål nummer to, kunne det virke som man hadde funnet en god balanse.

Braut jobbet både godt defensivt, samtidig som han var en konstant trussel mot Virgil van Dijk & co.

Overfor TV 2 svarer Hangeland slik på spørsmål om Haaland i større grad kan bli løst fra mange av sine defensive forpliktelser i framtida.

– Vi har snakket om det at alle selvfølgelig må tilpasse seg på landslaget, og det inkluderer Erling. Men det er noe med å få det beste ut av den beste. Det kan ikke bli sånn at hvis Erling har en gitt mengde krefter, så bruker han mesteparten på å springe etter ballen og få tak i den. Alle ser at han er helt unik når han bruker maks kraft i de avgjørende situasjonene, så det ligger en balansegang der. Med klok posisjonering, og noen korte aksjoner i viktige øyeblikk, kan han gjøre en kjempejobb for laget også defensivt.