I Norge har vi ikke helt omfavnet pickupenet – og i alle fall ikke de store, amerikanske modellene. De er gjerne for store og tunge – og ikke minst for dyre. Det siste skyldes at de store diesel- og bensinmotorene disse bilene vanligvis leveres med, er svært lite tilpasset vårt avgiftssystem.

Men når vi er på bilutstilling i Los Angeles, får vi se hvor viktige disse bilene er "der borte".

Pickup-markedet er enormt. Dodge, Chevrolet og Ford er de som står sterkest. Alle er naturligvis representert i LA.

Men vi biter oss særlig merke i Dodge Ram sin nye modell. Som har en ekstra smart løsning på lur ...

Ram 1500 er en barsk bil – som kler rød lakk!

Ram Box

Om det er meningen at det nesten skal høres ut som Rambo, kan man jo bare spekulere i.

Ram Box er altså noe så enkelt som et bagasjerom. Men ikke et hvilket som helst bagasjerom. Det er nemlig plassert i selve rammen rundt lasteplanet.

Her vipper du bare opp lokket, og får tilgang til et romslig bagasjerom med mange praktiske funksjoner. Selve lokket kan vippes slik at det står i 90-graders vinkel, som gir lett tilgang.

Akkurat dette området på bilen er vanligvis vanskelig å utnytte, på grunn av hjulbuen, men Dodge har altså klart det.

Det er god plass til lengre gjenstander, som for eksempel årer, gevær og golfkøller.

Drenert

Når de først har fått på plass et slikt bagasjerom, har de også gjort det meste ut av det.

For det første er det lett å dele rommet opp i ulike seksjoner. Slik at du kan sortere det du vil på en god måte, uten at det flyter rundt over alt.

I tillegg er Ram Box drenert, så her er det bare å spyle i vei. Det gjør at du for eksempel kan fylle deler av det med is, og oppbevare drikke eller andre ting kjølig. Eller du kan hive oppi skitne støvler, og spyle ut jord og grus etterpå.

Det er selvsagt belyst og tilpasset ulike spesialfunksjoner, også. Hvis du liker jakt, kan du for eksempel lagre våpen trygt og forsvarlig her. Eller, og det må vi vel kunne kalle en kontrast, om du spiller golf, er det plass til utstyret her, også.

En annen smart løsning er at man kan "ramme inn" det som stikker forbi lengden på selve lasteplanet.

Smart skillevegg

De praktiske løsningene på RAM 1500 stopper naturligvis ikke der. Åpningen til lasteplanet kan deles, slik at du slipper å legge ned hele luka.

Selve lasteplanet har også en skillevegg, slik at du kan tilpasse størrelsen til det du skal frakte.

Du finner også en rekke ladepunkter til diverse elektriske apparater plassert rundt om på ulike steder.

Ram Box lar deg utnytte plassen på siden av lasteplanet.

Best av alt?

Best av alt, eventuelt verst av alt, avhengig av ditt syn på miljøpolitikk, er motoren. Under panseret her skjuler det seg nemlig en helt hinsides diger 6,2-liters V8-motor på over 700 hestekrefter og dreiemoment på hele 875 Nm.

Ikke bare låter det enormt heftig, men det gir naturligvis et solid skyv – enten du skal ut av lyskrysset, klore deg framover i ulendt terreng eller trekke tung henger.

Er kanskje ikke så rart at disse bilene er så populære i USA?

Interiøret er blitt langt mer påkostet enn det vi vanligvis forbinder med amerikansk pickup. Her er det en god porsjon luksus.

