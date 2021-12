2021 blir et svært godt år for nybilsalget i Norge. Hvis desember-salget holder samme takt som de foregående månedene, ligger vi an til å få tidenes høyeste salg av nye biler. Den gamle rekorden er fra 1986.

Ett av merkene som gjør det aller best, er Volvo. Under et digitalt arrangement med pressen denne uken, bekreftet importøren av de styrer mot rundt 13.500 registrerte nybiler i år. Salget er opp 65 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Dermed blir 2021 også det beste Volvo-året i moderne tid og det nest beste historisk sett. Bare 1985 var bedre, da endte Volvo på i overkant av 14.700 biler.

Diesel-salget har stupt

Og denne rekorden kunne nok etter alt å dømme vært slått hvis Volvo hadde fått inn og levert ut flere biler i år. De forteller nemlig også at de har hatt et rekordår på nybestillinger av biler i år. Det betyr at mange har bestilt i år, men ikke får bilen sin før til neste år. Her er det særlig ventetid på elbilene.

Og bare for å stoppe ved dem: Volvo har passert 4.800 registrerte eksemplarer av elektriske XC40 og C40, som akkurat har begynt å komme til landet. De estimerer at antall elbiler i år vil ende på 5000 eksemplarer.

Ser vi på det samlede Volvo-salget har drivlinje-miksen endret seg mye de siste årene. Vi skal ikke veldig langt tilbake i tid før diesel var det dominerende også hos Volvo. I år er dieselbilene nesten helt borte. I stedet er det ladbar hybrid og elbil det handler om.

Snur fort: Volvo økte dieselsalget kraftig i 2019

Andre generasjon XC90 ble umiddelbart en stor suksess for Volvo da den kom i 2014. Og i starten var dieselmotor det helt naturlige valget på denne.

Over 50.000 dyrere

Allerede neste år skal Volvo slutte å selge dieselbiler i Norge. Det vil si: Med et lite unntak. Importøren har en langsiktig avtale med politiet om å levere uniformerte utgaver av stasjonsvognen V90 Cross Country med dieselmotor, den gjelder også neste år. Mens lillebror V60 Cross Country forsvinner ut av produktmiksen helt.

Ut går forresten også den ladbare hybrid-utgaven av XC40. Volvos minste SUV er en stor suksess her hjemme og solgte svært godt som ladbar hybrid i fjor.

Til neste år vil nye avgifter gjøre bilen over 50.000 kroner dyrere. I tillegg ser Volvo at de aller fleste kundene nå velger den helelektriske utgaven. Derfor har de valgt å droppe ladbar XC40 fra nyttår av.

Dette er bilen Volvo aldri laget

Ladbare XC40 kom på markedet i 2019, nå er det allerede slutt for den i Norge.

Volvo Embla?

Når noen forsvinner, kommer også nye inn. Volvo har bekreftet at de skal komme med en ny elbil hvert år frem til 2025. Neste år skal de vise en splitter ny og helelektrisk XC90, som faktisk ikke skal hete XC90, men derimot få et mer menneskelig navn. «Embla» og «Assar» er blant navnene det blir spekulert i at Volvo vil bruke her.

Vi vet også at det kommer en SUV/crossover hakket under XC40. Så er tredje nye elbil fra Volvo etter alt å dømme en helelektrisk utgave av dagens XC60, også den vil få nytt navn.

