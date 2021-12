Boris Johnson ber om unnskyldning for video - vil granske angivelig julefest

Boris Johnson ber om unnskyldning for videoen av rådgivere som spøker om en angivelig julefest i Downing Street: – Jeg ble også rasende da jeg så videoen.

Under spørretimen i Underhuset onsdag inntok statsminister Boris Johnson en langt mer ydmyk tone om bråket rundt den angivelige julefesten i Downing Street.

Den siste uken har statsministeren og Downing Street gjentatte ganger nektet for at en fest fant sted.

Men under spørretimen i Underhuset i dag ba Johnson om unnskyldning for videoen av rådgivere som spøker om en angivelig julefest i Downing Street 18. desember i fjor mens landet var under strenge koronarestriksjoner.

– Jeg ble også rasende da jeg så det klippet og jeg beklager uforbeholdent, sa Johnson.

Han hevder også at han har blitt forsikret om at det aldri var en reell julefest, men sier de nå vil gjennomføre en intern granskning av hendelsen.

Opposisjonsleder Keir Starmer fra Labour var ikke fornøyd med statsministerens svar:

– Millioner av mennesker tenker nå at statsministeren tror de er idioter og innser at de har blitt løyet til, raste Starmer.

Han la til at mange briter feiret jul via Zoom og spiste kalkun alene under julen i fjor.

– Skammer ikke statsministeren seg over at Downing Street ikke gjorde det samme? spurte Starmer under spørretimen i parlamentet.

RASER: Opposisjonsleder Keir Starmer raste mot statsministeren under spørretimen onsdag. Foto: House of Commons

Lekket video

Johnson er i hardt vær etter at et opptak som ITV News har fått tak i, viser hans daværende pressetalskvinne Allegra Stratton, svare på spørsmål under en fiktiv pressekonferanse 22. desember 2020. Spørsmålene omhandler en julefest i Downing Street 18. desember 2020.

514 mennesker døde av Covid-19 dagen den angivelige festen ble holdt, og det var strenge koronarestriksjoner i England. Dagen før tvitret sågar den offisielle kontoen til den britiske regjeringen at man ikke kunne ha julefester på jobben hvis hovedfokuset var å ha en sosial samling.

På opptaket spiller Johnsons rådgiver, Ed Oldfield, rollen som journalist. Andre i rommet kommenterer spøkefullt den angivelige festen og brudd på koronaregler.

Under den fiktive pressekonferansen blir Stratton spurt om statsministeren ville ha godtatt å ha en julefest.

– Hva er svaret på det? spør Stratton.

Oldfield svarer at han ikke vet, men en annen i salen svarer spøkefullt:

– Det var ingen fest, det var ost og vin.

– Er ost og vin ok? Det var et jobbmøte, sier Stratton, før hun lattermildt legger til:

– Denne fiktive festen var et jobbmøte, og det var ingen sosial distanse.

Rasende pårørende

Mange briter har reagert med raseri over det som har kommet frem.

Pårørende-gruppen «Covid-19 Bereaved Families for Justice UK» la onsdag ut en post på sine Facebook-sider, der de spør etterlatte etter pandemien hva de gjorde forrige jul mens regjeringen festet.

Mange forteller om hvordan de gikk julen i møte alene etter å ha mistet et familiemedlem eller hvordan de tok farvel med sine koronasyke kjære på sykehus.

Doktor Rosena Allin-Khan som er helsepolitisk talsperson for opposisjonspartiet Labour, og jobber i helsevesenet selv, sa under spørretimen onsdag at festen i Downing Street var en fornærmelse mot dem som ikke fikk ta farvel med sine kjære.

– Mitt spørsmål til statsministeren er enkelt: «Hvordan får du sove om natten?»

Avisen Daily Mirror skriver at det dreier seg om to fester: En julefest i november i fjor, der Johnson holdt en tale under nedstengingen, og en annen fest for Downing Street-ansatte i desember der det ble holdt selskapsleker, servert mat og drikke, og hvor festingen fortsatte til etter midnatt, ifølge avisen.