Stian (40) føler seg diskriminert i OnlyFans-debatten: – Et forbilde for flere tusen mennesker

Fredag kunne VG melde at Forbrukertilsynet har sendt ut advarsler til 14 influensere om markedsføring av OnlyFans-kontoer på Instagram.

Influenser Stian Bjørnes har over 410.000 følgere på Instagram, og er èn av de som fikk kritikk. Nå tar han et oppgjør med Forbrukertilsynet.

Diskriminerende

«Markedsføringen inneholder i de fleste tilfeller svært lettkledde bilder og videoer, men også informasjon om inntektsgrunnlag og innlegg om den luksuriøse livsstilen som praksisen kan finansiere. Videre har vi registrert at innlegg og stories ofte viser til «Link i bio» og rabattkoder for tjenesten. I tillegg benyttes lenke-funksjoner slik at man kan komme direkte til påvirkerens profil på OnlyFans», skriver Forbrukertilsynet i brevet.

INSTAGRAM: Bjørnes har over 400.000 følgere. Foto: Skjermdump/Instagram @stiking1

40-åringen kjenner seg ikke igjen i kritikken og syns Forbrukertilsynet opptrer diskriminerende. Det sier han i en mail til God kveld Norge, som er sendt fra hans advokat Farhad Shæriæti.

– Min klient oppfatter forbrukertilsynets brev som både diskriminerende, usaklig og vilkårlig begrunnet. Innleggene hans er helt innenfor vilkårene til både Instagram og OnlyFans.

Dette er OnlyFans OnlyFans er en sosial nettplattform, grunnlagt i 2016.

Kjendiser, influensere og andre innholdsskapere kan publisere bilder og innhold som kun er tilgjengelig for betalende abonnenter.

Prisen for et abonnement bestemmes av brukeren selv.

Betalende kan også kjøpe personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.

Flere bruker tjenesten til å selge lettkledde bilder, nakenbilder og seksualisert innhold.

Forskjellsbehandling

Advokaten mener brevet er diskriminerende fordi mange kvinner legger ut langt grovere og mer pornografiske bilder enn Bjørnes.

– Hans innlegg må vurderes i lys av samfunnsutviklingen og gjeldende normer på sosiale medier til enhver tid. Det er svært mange kvinnelige influensere som legger ut pornografiske bilder, som formentlig er i strid med straffelovens bestemmelser.

Advokaten sier at Bjørnes aldri har reklamert direkte mot barn og unge, men at klienten ikke kan utelukke at det finnes ungdom i følgermassen hans.

Varsel

Seksjonssjef i Forbrukertilsynets tilsynsavdeling, Nina Elise Dietzel, sier utvalget influensere er basert på hva Forbrukertilsynet har observert i sosiale medier og blitt kjent med gjennom media.

Brevene er sendt ut for å skape bevissthet rundt at reklame med seksualiserende og overdrevent kroppsfokusert innhold kan være i strid med loven.

Dietzel sier at advokaten henviser til plattformenes egne retningslinjer og straffeloven. Forbrukertilsynet fører tilsyn med at reglene i markedsføringsloven blir overholdt.

TRENER: Bjørnes bruker mye av tiden sin på å trene, og deler mange bilder av kroppen sin på soiale medier. Foto: Privat

– Er dere enige i at Bjørnes ikke legger ut like pornografisk innhold som flere av kvinnene som fikk brev?

– I denne omgang har vi gitt en orientering til påvirkere vi har registrert at promoterer OnlyFans på sin Instagram konto. Her redegjør vi for hvilken praksis som er problematisk opp mot loven. Dette for å hindre at praksisen utvikler seg og sprer seg ytterligere. Vi har ikke konkludert formelt med lovbrudd overfor noen av påvirkerne som har mottatt brevet og derfor ikke foretatt den konkrete vurderingen som dere her etterspør.

– På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å gjennomføre en tilsynsaksjon for å avdekke lovstridig markedsføring av OnlyFans eller andre lignende tjenester. I et slikt tilsyn vil vi legge vekt på hvem som har mottatt orientering om regelverket.

Uheldig

Bjørnes syns det er trist at Forbrukertilsynet mener han er én av de som sprer for kroppsfokusert innhold på internett, da han selv har jobbet med kriminalitetsforebyggende tiltak mot ungdommer i Trondheim i en årrekke, blant annet ved å ta de med på trening og veilede de til et sunnere liv.

– Bjørnes føler at det er uheldig hvis ungdom blir eksponert for reklame som fører til sosial usikkerhet, dårlig samvittighet, dårlig selvtillit eller lignende. Han har imidlertid vært et forbilde for flere tusen mennesker gjennom årene, sier advokaten, og fortsetter:

– Han har bidratt med forebyggende arbeid mot både yngre og voksne mennesker, vanskeligstilte ungdom og de med lav selvtillit.