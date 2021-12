Maanum klar for revansj i CL-toppkamp: – Vi er mye bedre forberedt

Det er ventet rundt 12.000 tilskuere når regjerende Champions League-mester Barcelona kommer til London torsdag kveld.

Oppgjøret skulle egentlig spilles på Arsenal-kvinnenes hjemmebane Meadow Park, som har en kapasitet på 4500 tilskuere.

I anledning møtet mellom topplagene i gruppe C, er kampen flyttet til Emirates Stadium og skjøvet én time fra 19.00 til 20.00 norsk tid under Arsenal-storstuens flomlys.

– Det blir utrolig gøy. Det blir noe ekstra stort når det er selveste Emirates og mot et så godt lag, sier Frida Maanum til TV 2.

Oslo-jentas Arsenal topper engelske Women's Super League og har kun tapt to kamper denne sesongen – den siste sist søndag i FA Cup-finalen mot Chelsea (0-3).

Frida Maanum og Arsenal måtte gi tapt mot Chelsea og Fran Kirby i FA-cupfinalen søndag 5. desember. Foto: Zac Goodwin

Det første kom i sesongens første gruppespillskamp i Champions League mot Barcelona i oktober.

På Estadí Johan Cruyff ble den Arsenal overkjørt av Barcelona og tapte hele 1-4, etter at Maanum selv satte inn det ene reduseringsmålet i andre omgang.

– Vi er så klart mye bedre forberedt enn forrige gang. Nå har vi kjent på det tempoet, hvordan de spiller fotball og er mye bedre forberedt på det, sier den 22-årige Arsenal-spilleren.

– I ligaen spiller vi ofte kamper der vi har mye ball. Mot Barcelona må vi forvente at de har det største ballinnehavet og at vi må ligge mer bakpå. Vi er bedre forberedt nå på hvordan vi skal ligge og utnytte mulighetene når vi får dem.

– Har dere jobbet mye med det?

– Ja, det har blitt en del fokus på det denne uken. Selvfølgelig skal vi spille vårt eget spill, men vi kommer ikke unna dette, sier Maanum.

Treneren om Graham Hansen-retur: – Vi må være tålmodige

Hun gleder seg over at landslagsvenninne Caroline Graham Hansen er tilbake i spill igjen og i Barcelona-troppen etter hjerteproblemene, men det har ikke blitt så mye snakk med hverken Graham Hansen eller Barcelona-kollegaen Ingrid Syrstad Engen før den norske duellen i London torsdag.

– Vi snakket jo litt på samling, men det var ikke noe særlig taktikk, sier Maanum lurt.

Caroline Graham Hansen er tilbake i Barcelona-troppen til kampen mot Arsenal. Foto: Ole Martin Wold

Om Graham Hansen får spilletid i møtet med den engelske ligalederen er høyst usikkert.

– Vi må være tålmodige og ikke presse henne, sa Barcelona-trener Jonatan Giráldez på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

– Returen hennes må skje steg for steg. Vi må ha i bakhodet hva hun har vært gjennom, men tanken er at hun skal slutte seg til gruppen gradvis.

Forberedt på Arsenal-press

Slik som Arsenal har fokusert på Barcelona inn mot oppgjøret, har også katalanerne god kontroll på hva som venter dem i London.

– De kommer til å justere på spillet sitt fra sist vi møttes, særlig siden de spiller på hjemmebane, sier den 30-årige Barcelona-treneren.

Han mener hjemmemøtet med Arsenal i oktober var en av de beste kampene de har spilt denne sesongen. Kampen på Emirates vil bli noe helt annet, mener

– Vi er forberedt på at de vil presse oss høyst. Det taklet vi fint mot Levante og Athletic. Det er naturlig at de (Arsenal) ønsker å angripe mer, ha større ballinnehav og styre kampen. Det skal vi jobbe for å unngå at de klarer, sier Giráldez.

Barcelona-trener Jonatan Giráldez. Foto: RITZAU SCANPIX

Før den nest siste gruppespillsrunden, topper Barcelona gruppe B med 12 poeng på fire kamper. Arsenal ligger på 2. plass med ni poeng, mens Hoffenheim og HB Køge står med henholdsvis tre og null poeng.

– Det er en kjempeviktig kamp for oss. Det er viktig for oss som lag å kjenne at vi kan prestere i slike kamper og kanskje få med oss poeng eller vinne mot det som har vært det beste laget i Europa det siste året, sier Maanum.

– Vi trenger nok poeng i de én av de to siste kampene for å ta oss videre. Det er gode muligheter til det, sier hun om sjansen for å ta seg til kvartfinale blant de to beste i gruppen.