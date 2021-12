«Hadde jeg vært deg, hadde jeg skammet meg»

Hva gjør vi nå, da?

Nok en gang så har kultur og utelivsbransjen havnet mellom barken og veden. Vi får pålegg om antallsbegrensninger, metersavtand og kohort-inndeling som er så kompliserte at du må være professor for å skjønne det, uten et eneste betryggende ord om kompensasjon og støtte for tapt inntekt.

- Ville skammet meg

Vi har havnet i en gråsone der vi blir tvunget å stenge det meste av vårt publikum ute, men akkurat ikke nok til å måtte avlyse helt og få støtte. Nå er vi faktisk «litt gravide», hele gjengen.

Hvordan kan man sitte som folkevalgt kultur- og likestillingsminister, tidligere som opposisjonspolitiker med lav terskel for kritikk av daværende K&L-minister for dårlig håndtering av restriksjoner og kompensasjoner «på vegne av kulturlivet», ikke engang komme med en uttalelse, når det nå gjeninnføres det som i praksis er en nedstengning av bransjen vår?

Hadde jeg vært deg, hadde jeg vært skammet meg.

Den samme trista visa

Gjennom det siste halvannet året har mange av oss måttet gi tapt, de heldige av oss har måttet leve på på 60% av pensjonsgivende inntekt fra foregående år, kompensert gjennom NAV, kombinert med en ufravikelig usikkerhet for fremtiden. Vi har tatt til takke med det, vi har gjort så godt vi kunne, men mange sliter.

Nå nynner vi igjen på den samme triste visa, men den engang så ivrige opposisjonskoristen har satt seg bakerst i salen og blitt taus. Hva om ministeren selv hadde fått grunnen revet bort under sine ben, hadde hun fortsatt vært taus? Ikke vet jeg.

Det eneste jeg vet akkurat nå er at strømmen er dyr, jeg er jævlig lei av å være «vanlig folk» og at jeg er jævlig skuffa over deg, «Kulturminister» Anette Trettebergstuen.

