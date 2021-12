Godkjenning av «selvmordsmaskin» vekker sterke følelser

En futuristisk kistelignende kapsel har satt ny fart i debatten om Eutanasi, eller aktiv dødshjelp i Sveits. Landet har hatt legalisert eutanasi i mange år, og om lag 1300 personer tar årlig sitt eget liv gjennom to godkjente byråer, Dignitas og Exit.

Exit er selskapet som står bak den nyutviklede metoden. Kapselen er døpt «Sacro Pod», og er godkjent for bruk i Sveits, skriver selskapet i en pressemelding.

Aktiveres fra innsiden

Kapselen skal aktiveres fra innsiden, og vil gradvis fylle kammeret med nitrogengass som reduserer oksygenet til et kritisk nivå, og dermed tar livet av personen inni. Man vil altså ikke være avhengig av noen andre mennesker når man vil avslutte livet.

Dødsårsaken blir derfor hjertestans etter generell oksygenmangel i blodet, kalt hypoksemi på fagspråket. Kapselen kan innstilles slik at den aktiverer seg med et blunk hvis personen som er inni er helt lammet. Døden skal inntreffe etter 30 sekunder.

Hittil har begge firma brukt en medisinsk metode som legger de som ønsker å dø i dyp koma før de dør innen 2-5 minutter. Selv i et land som er vant til at eutanasi er lov, har selvmordskapselen vekket sterke følelser.

Ifølge selskapet skal døden som følge av oksygenmangel være relativt fredelig og smertefri, men kapselen møter kritikk. Både metoden og utseende på kapselen får kritikk. Det elegante og futuristiske designet gjør at noen hevder kapselen glorifiserer det å dø.

– Det motsatte av dødshjelp

Stephen Duckworth er lege og har lenge brent for legalisering av eutanasi i Storbritannia, men denne oppfinnelsen får ham til å steile.

«Jeg kan aldri gå god for den såkalte Sarco poden - en oppfinnelse designet for å kunne ta selvmord uten hjelp utenfra. Jeg vet heller ikke om noen andre kyndige personer som er for aktiv dødshjelp, som ville ønske denne maskinen», skriver lege Stephen Duckworth i en kronikk i den britiske avisen Independent.

Designer Alexander Bannink forklarer hvordan Sarco poden virker ved hjelp av eD-briller under en begravelsesmesse i Amsterdam i 2018. Bannink har utviklet kapselen i samarbeid med eutanasi-aktivist Philip Nitschke. / AFP PHOTO / Jan HENNOP Foto: JAN HENNOP

Han frykter mennesker i en fortvilt situasjon kan se til denne løsningen, en løsning som fratar brukeren en menneskelig kontakt, og alt som gir livet og døden mening.

«For meg er dette motsatt av det valg av aktiv dødshjelp representerer», skriver han.

Mannen bak oppfinnelsen, Eutanasi-akrivisten, Philip Nitschke fra Australia, mener det er irrasjonelle holdninger bak kritikken. I 2018 uttalte han til avisen Independent at «gass aldri kan bli en akseptert metode for eutanasi i Europa på grunn av konnotasjonene til holocaust.

– Noen har til og med kalt det for et «glorifisert gasskammer», fortalte han.

Han har ikke noe imot tilnavnet sitt, Dr. Death.

– Ideen er at en person selv skal ha full kontroll på når vedkommende skal dø. Dette har vært noe jeg har ønsket å lage i lang tid, sier Nitschke.

Kapselen ser ut som et transportmiddel fra framtiden, og kan også brukes som kiste. Foreløpig finnes det bare to prototyper av Sarco podden, men selskapet håper de kan være i virksomhet i Sveits neste år.

Omstridt tema

Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge, men tall fra 2015 viser at et flertall av befolkningen støtter legalisering under visse forutsetninger.

Legers holdninger til aktiv dødshjelp ble sist undersøkt i 2014 og 2016, og viste at de aller fleste leger er mot en legalisering, ifølge Legeforeningen. Kun 8,6 prosent svarte at de ville vært villige til å utføre legeassistert selvmord hvis det ble tillatt.