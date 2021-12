Sild til julebordet og som gave

Her oppskriftene på sild i ulike varianter - diverse kremet sild og sild i lake.

Husk å legge silden i glass med tett lokk. Silderettene blir bare bedre av å stå og trekke smak 1-2 døgn før servering. Sild oppbevares best i kjøleskap og kan ikke fryses.

Ved servering, legg opp på fat/skål det du tror går med. Sett lokk på glasset igjen og sett tilbake i kjøleskapet.

Familien Stoltenbergs sildesalat:



4-6 kryddersildfileter eller spekesildfileter

3 dl/1 beger rømme

8 kokte poteter, mellomstore (kokes hele)

2 faste røde epler, gjerne norske

4-5 skiver syltet rødbeter

3-4 sylteagurk

1 liten løk/2-3 ss finhakket

2-3 ss rødbet lake

Salt, pepper

Finhakket gressløk eller persille

2-3 egg

Grovt rugbrød og smør til servering

Slik gjør du:

Smak på silden, er den for salt, vann den litt ut før den brukes i salaten (20-30 minutter kaldt vann/eventuelt skummet melk).

Kok hele poteter møre og del i terninger.

Skjær sild, epler, kokte poteter og rødbeter i terninger og finhakk løken og vend inn i rømmen. Smak til med rødbetelake, salt og pepper. La salaten «hvile» i kjøleskapet minst et par timer før servering. Salaten holder seg i kjøleskapet 3-4 dager. Ved servering pynt med hardkokte egg (kokt 8-9 minutter) og persille eller dill.

Server med grovbrød og ev smør.

Kremet karrisild:

2 kryddersildfileter

2 ss rømme

1 ss majones

1 sjalottløk

2-3 ts karri

½ eple

Ca. ½ dl finhakket vårløk, purre, gressløk eller dill

Slik gjør du:

Smak på sildefiletene, er de salte skyll av dem i rennende kaldt vann og tørk godt av dem, eventuelt legg dem i iskaldt vann i 10-20 minutter.

Skjær sildefiletene i biter/terninger. Bland sammen rømme og majones og finhakket sjalottløk. Smak til med karri. Rør inn eple i terninger og finhakket grønt. Vend sildebitene lett inn i dressingen. La gjerne silderetten stå og trekke 1 døgn før servering.

Kremet sennepsild:

3-4 sildefileter/kryddersildfileter

1 dl rømme

½ dl majones

Ca. ½ dl grov sennep, smak deg fram

1 ts flytende honning

Finhakket dill eller vårløk

Eventuelt grovmalt pepper og bittelitt salt

Slik gjør du:

Skjær sildefileten i biter/terninger. Bland sammen resten av ingrediensene. Vend inn sildebitene. Smak til med pepper og eventuelt litt salt og honning. La silden stå og trekke smak i kjøleskapet ca. 1 døgn før servering. Oppbevares best kaldt.

Kryddersild i lake:

6 kryddersildfileter

1 dl eddik 7 %

1 ½ dl sukker

2 dl vann (eventuelt 1 ½ dl vann + ½ dl portvin)

1 ½ ts hel sort pepper

8-10 nellikspiker

2 hele anis eller 1 ts hele anis

1 laurbærblad

2 middels store rødløk i tynne skiver

Slik gjør du:

Smak på silde filetene, synes du de er for salte legg de i kaldt vann i 20-30 minutter, til passe salt. Skjær filetene i skrå gaffelbiter.

Bland eddik, sukker, portvin og vann i en kasserolle og kok opp. Avkjøl laken.

Legg sild, løk, pepper og anis lagvis i en krukke eller på et glass. Hell laken over og sett på lokk. Oppbevar silden kaldt. La silden trekke et døgn før servering. Holdbar i 8-10 dager i kjøleskapet.

Tomatsild:

5-6 kryddersildfileter

1 dl tomatpuré

4 ss hvitvinseddik

1 ½ dl sukker

1 dl solsikkeolje

1 rødløk

6-8 sherrytomater

1 laurbærblad

Finhakket dill eller gressløk

Slik gjør du:

Del sildefiletene i biter.



Kok opp tomatpuré, hvitvinseddik, sukker og olje. Tilsett rødløk i tynne ringer, sherrytomater i biter og laurbær. Kok opp og la trekke i 3 minutter. Avkjøl og smak til med salt og pepper.



Vend inn sild i gaffelbiter og finhakket dill/gressløk. Legg i glass eller krukke med lokk. Silden bør trekke 1-2 dager før servering. Holdbar i kjøleskap i ca. 2 uker.