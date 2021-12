Dramatisk VM-økning: – Det forteller egentlig alt

– Det blir en ny hviledag, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Etter å ha følt at mesterskapet endelig kom i gang mot Romania tirsdag, skal de norske håndballjentene torsdag opp mot Puerto Rico, som tapte 10-48 for Sverige og 15-55 for Nederland i gruppespillet.

– Det forteller alt når Puerto Rico går videre til hovedrunden, sier Svele.

I forkant av mesterskapet var TV 2s håndballekspert kritisk til VM-utvidelsen fra 24 til 32 lag. Svele mente endringen utvannet produktet og gjorde at det ble en uinteressant åpning på mesterskapet med enorme seiersdifferanser.

Tallene viser at den gjennomsnittlige seiersdifferansen har økt med over 50 prosent fra VM i 2019 til årets mesterskap i Spania. Fra VM for fire år siden er tallet nesten doblet.

SVENSKEBANK: Nathalys Ceballos og Puerto Rico hadde lite å stille opp med mot Sverige, som vant 48-10 mot lilleputten. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Det forteller egentlig alt

I årets gruppespill var den gjennomsnittlige seiersdifferansen 15,43 mål. Det er en økning fra 10,03 i 2019 og 7,98 i 2017, viser tall fra danske DR.

– Det forteller egentlig alt. Det er for mange dårlige lag med. Det er for mange kjedelige og uinteressante kamper, mener Bent Svele.

Svele er ikke alene om å kritisere utvidelsen. De svenske topptrenerne Tomas Ryde og Per Johansson er andre som har gått ut mot VM-endringen. Det samme gjør den danske håndballegenden Camilla Andersen.

– Det ødelegger håndballproduktet. Det er kjedelige kamper, og det fungerer ikke slik det er på nåværende tidspunkt. Det blir noen kamper man bare skal få overstått, sier den nåværende DR-eksperten til den danske statskanalen.

MEKTIG PRESIDENT: IHF-president Hassan Moustafa. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

President i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), Moustafa Hassan, har forsvart utvidelsen.

– Det er viktig at vi hjelper og støtter vår håndballfamilie verden over med å utvikle seg og hjelpe med å promotere håndball i alle tenkelige områder. Det er vår oppgave som Det internasjonale håndballforbundet. Alle lag starter i det små og vokser seg store. Det gir dem en sjanse til å bygge opp noe når de møter sterk motstand, sa Hassan Moustafa til dansk TV 2.

EN BITTELITEN NÅL: Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson mente etter Iran-kampen at debatten om 32 lag i VM burde legges død. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ville stoppe debatten

Norge har bidratt til å skyte den gjennomsnittlige seiersdifferansen i været med 46-18 mot Kasakhstan og 43-9 mot Iran, men landslagssjef Thorir Hergeirsson har forsvart utvidelsen. Etter kampen mot Iran, der en tårevåt iransk målvakt ble kårets til banens beste, ville han legge debatten død.

– Vi må legge den vekk, vise raushet og tenke større enn oss selv, for vi er bare en bitteliten nål i den høystakken, sa Hergeirsson.

UENIG MED THORIR: TV 2s håndballekspert Bent Svele vil ha færre lag. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Det er ikke noe debatt å legge død. Det var et de flotteste idrettsøyeblikkene jeg har sett, men det handler ikke om det. Når snittdifferansen har gått fra 10 til 15 mål på to år, kan man ikke si annet enn at det for mange lag med, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

– Vi får noen solskinnshistorier, og det er flott, men det handler om totalen. Ingen er tjent med uinteressante kamper, mener Svele.

IHF-president Hassan Moustafa har varslet at utvidelsen vil bli evaluert.

– Den eneste som kan svare på hva utfallet av den evalueringen blir, er ham. Han er den eneste om bestemmer. Han kan gjerne si at det skal evalueres, men jeg tror det er en evaluering han gjør i eget hode. Han har en våt drøm om at håndball skal spilles alle steder og at flere skal få kjenne på å spille VM, men det er mye bedre for de dårligere lagene å møte hverandre enn å tape med enorme sifre, sier Svele om den mektige og omstridte IHF-presidenten.

– Vi har lite fokus på Puerto Rico

Norge kommer inn i hovedrunden med fire poeng, mens Nederland og Sverige har tre hver. Puerto Rico kommer inn uten poeng.

– Jeg har bare sett på resultatene Puerto Rico har gjort mot Nederland og Sverige, og det har vært gigantisk forskjell. Nå vet vi at Sverige og Nederland løper på alt og løper hele tiden, så det har nok gjort at det har blitt så store sifre. Vi har noen spillere vi ønsker å spille mer med i morgen, sier Hergeirsson, som fokuserer på det norske laget fremfor Puerto Rico.

– Vi har lite fokus på Puerto Rico. Det sier seg selv og såpass overlegne skal vi være at vi kommer til å ha mest fokus på oss selv. Analyseteamet og trenerteamet jobber først og fremst på Nederland og Sverige, sier han til TV 2.

FORVENTER MANGE MÅL: Stine Bredal Oftedal. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kampen mot Puerto Rico blir den siste før kampene mot Sverige lørdag og Nederland mandag.

– Jeg tror det blir en kamp med mye mål igjen. Jeg håper vi får en god gjennomkjøring og vinner den kampen, og også se på små detaljer, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

– Det kan fort bli en kamp som de to første. Vi var flinke i de to første kampene til å fokusere på oss selv. Vi har ikke så mange treninger her nede, så det funker å bruke de kampene godt til å gå gjennom det vi føler vi må trene på, spesielt i angrep, sier Emilie Hegh Arntzen til TV 2.

– Jeg tror det blir litt som mot Kasakhstan og Iran. Vi må bruke den kampens om trening, tenke på vårt spill og tenke på hva vi kan ta med videre til neste kamp, sier Veronica Kristiansen til TV 2.

Da Norge møtte Puerto Rico i 2015, vant Hergeirssons jenter 39-13.