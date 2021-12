Har gjort overraskende Skal vi danse-investering

Denne høsten stakk TV 2s sportsanker Simon Nitsche (29) av med seieren i Skal vi danse, sammen med dansepartner Helene Spilling (24).

– Helene, denne seieren er din, sa Nitsche, før de løftet pokalen sammen.

Se vinnerøyeblikket i videoen øverst i saken.

I tiden etter årets Skal vi danse-sesong har Spilling returnert til hverdagen, hvor hun er dansetrener- og lærer.

Nå har imidlertid 24-åringen tatt store grep, og realisert en drøm.

VINNERE: Helene Spilling og Simon Nitsche kunne løfte Skal vi danse-trofeet, da de vant årets sesong. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Skal rives

Det ble en tidlig førjulsgave på Spilling, da hun valgte å starte sitt helt eget dansestudio, The Zone Dance Studio.

– I dag har jeg blitt en nøkkel og mange kvadratmeter rikere! Jeg åpner mitt eget dansestudio, skiver Spilling på sin Instagram.

Men det er ikke hvilket som helst studio hun nå driver. Spilling leier nemlig Skal vi danse-studioet på Bislett i Oslo, hvor hun har tilbragt utallige treningstimer de siste årene.

THE ZONE DANCE STUDIO: Helene Spilling åpner sitt eget dansestudio, i kjente Skal vi danse-lokaler. Foto: Privat

– Jeg har hatt lyst til å starte mitt eget dansestudio i mange år, så jeg begynte å lete etter lokaler i fjor, etter Skal vi danse, forteller Spilling når TV2.no ringer henne.

Med støttende og engasjerte foreldre, startet Spilling jakten på det perfekte danselokalet i Oslo, men slet med å finne det – inntil nå.

– Jeg hørte at studioet skal rives neste år, og at det derfor stod tomt nå. Nordisk film som produserer Skal vi danse for TV 2 var derfor på jakt etter nye lokaler. Da sa jeg at om de kom over noe, måtte de si ifra, siden jeg også var på jakt, forteller hun.

– Da foreslo de at jeg kunne overta Skal vi danse-studioet, frem til det skulle rives.

Skal vi danse-studioet har frem til nå vært drevet av tidligere Skal vi danse-dommer, Tor Fløysvik (72), og tidligere sportsdanser Espen Salberg (69), under navnet Det Norske Dansecenter, men avsluttet leien av studioet i november.

– Bygget skal rives om kort tid, og gårdeier forlenger derfor ikke noen av leieavtalene i bygget. Vi har drevet Det norske Dansecenter i Pilestredet 75 C i 32 år, og har derfor nye planer med aktuell lokasjon, og et fornuftig perspektiv, skriver Fløysvik og kona Mette i en SMS til TV2.no

I en årrekke har nærmere 3000 unge og gamle årlig frekventert til dansestudioet.

– Sammen med verdenseliten i dans er det derfor mange som har gode minner fra parketten i Pilestredet. Men nå er det slutt, og lyset slukkes for godt, skriver paret.

Fløysvik opplyser at de har funnet nye lokaler, men at korona-restriksjonene gjør fremtiden usikker.

Utviklingsdirektør i KLP Eiendom, Eskild Rolstad, bekrefter til TV2.no at bygget i Pilestredet 75 C skal rives, til fordel for leiligheter.

– Dette har vært en prosess i seks år, hvor vi nå har fått gjennomslag for rivingen av bygget. Til høsten starter vi å bygge leiligheter der, men det vil også bli noe næringslokaler i første etasjen, sier Rolstad til TV2.no.

I og med bygget skal rives, kan det bety at også Skal vi danse-produksjonen må på jakt etter nye lokaler.

– Dersom det skal skje noe med treningsfasilitetene Skal vi danse har benyttet så langt, vil dette løses på en god måte før en eventuell ny sesong av programmet, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til TV2.no.

Gjør alt selv

Da Det Norske Dansecenter sa opp leien, tok Spilling derfor kontakt med KLP Eiendom som eier stedet, og fikk på plass en leieavtale i løpet av to uker.

– Det kom veldig brått på. Vi var ferdige med Skal vi danse 13. november, og leien startet 1. desember.

– Har du fått noe søvn i det hele tatt?

– Jeg sitter oppe til klokken 06.00 om natten for å redigere websiden. Jeg forsøker å gjøre så mye som jeg kan på egenhånd, og sparer penger på alt jeg kan. Heldigvis har jeg startet på et studie i videomarkedsføring i sosiale medier, så jeg håper jeg kan få brukt noe av det i dette prosjektet, flirer hun.

I og med bygningen skal rives til fordel for nye leiligheter, må Spilling på ny jakt etter et nytt sted å etablere seg.

– Jeg håper dette går såpass bra at jeg har inntekten til å etablere meg et annet sted etter hvert. Jeg blir ikke rik på dette i år. Alt av penger og inntekter går til å investere i et nytt danselokale – så lenge det blir populært, sier hun.

Stjernespekket stab

Selv om Spilling kun driver The Zone Dance Studio frem til juli neste år, håper hun at denne sjansen kan være starten på noe stort.

– Jeg går alltid 100 prosent inn i prosjekt jeg har lyst til å gjennomføre. Så jeg prøver å gjøre det alene, men jeg aner egentlig ikke hva jeg holder på med, flirer hun.

Og med seg har hun en stab stappet av Skal vi danse-proffer, blant annet Tarjei Svalastog (23) som tok tredjeplassen i årets Skal vi danse-sesong med TV 2-profil Siri Nilminie Avlesen-Østli (37).

TREDJEPLASS: Tarjei Svalastog og Siri Nilminie Avlesen-Østli tok tredjeplassen i årets sesong av Skal vi danse. Foto: Espen Solli / TV 2

I tillegg er også Rikke Lund (26), Santino Mirenna (27), Phillip Raabe (21) og Ole Thomas Hansen (22) med i staben.

– Jeg har fått med meg en del av kollegaene mine, så jeg håper vi blir en fin gjeng, både her, og på et fremtidig dansestudio.

Skal melde seg på kurs selv

I januar har studioet kursstart, og Spilling håper de får satt i gang kurs for de fleste nivåer og aldere.

– Det er veldig lavterskel for de som vil prøve seg på litt dans. Dette skal være et sted med god stemning, hvor alle kan få testet ulike dansestiler.

TOPPLASSERINGER: Helene Spilling har vært med i to sesonger av Skal vi danse. I fjor kom hun på andreplass med NRK P3-profil Nathan «Nate» Kahungu. Foto: Espen Solli / TV 2

Hun har nemlig et ønske om å lage et moderne dansestudio, og ser ikke bort ifra at hun selv kommer til å melde seg på kurs.

– Jeg kommer nok til å melde meg på stiler som hiphop. Så jeg kommer til å være med kurs, jeg óg, flirer hun.

– Jeg håper folk vil bli med, og prøve seg på noe de kanskje ikke har gjort før. Å gjøre noe som kanskje er litt skummelt – akkurat som meg, som kaster meg ut i dette. Jeg vet ikke hva jeg skal forvente, og hva slags oppgaver jeg går i møte, men jeg gleder meg til å se hva dette bringer.