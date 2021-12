Catrine (46) om sitt nye navn: – Folk sier jeg er herlig gal

Catrine Tverdal fra Porsgrunn er oppvokst med den kjente og kjære oppdiktete figuren Marve Fleksnes. På lørdagskveldene samlet hele familien seg rundt TV-en for å få med seg den stakkarslige ungkarens ablegøyer.

– Pappa tok opp episodene på VHS, så jeg satt og så på Fleksnes hele tiden. I hvert storefri tok jeg med meg venninner hjem for å vise dem de nyeste episodene. Det er spesielt, men sånn var det, sier 46-åringen til TV 2.

– Jeg sa alltid alle replikkene før de ble sagt på TV. Jeg kunne alt på rams. Det var jo klart fortvilende for de andre som satt og så med meg. Da spesielt mamma.

Endret navn til Fleksnes

For fem år siden foreviget hun det udødelige idolet på armen, men for om lag tre uker siden bestemte hun seg for å bli selveste Fleksnes.

Saken ble først omtalt i Varden.

– Jeg har tenkt lenge på å ta navnet til mitt, men jeg fikk ikke ut fingeren før nylig. Mannen min og jeg delte en flaske vin en kveld, så da fant vi begge ut at vi skulle søke om navneendring.

Catrine Tverdal viser stolt frem favoritten på armen. Foto: Privat

Tverdal forklarer at ektemannen Helge Tverdal driver et stort spøkelseshus i Porsgrunn, og at han lenge har gått under kallenavnet «Halloweenmannen».

En uke senere kom svaret fra Skatteetaten. Søknaden var innvilget.

– Nå heter vi altså Catrine Fleksnes Tverdal og Helge Halloweenmannen Tverdal, sier hun og humrer.

Etter Tverdals navneendring gikk det varmt på Fleksnes' fanside på Facebook.

– Det har tatt helt av. De sier jeg er herlig gal. Flere vil at jeg skal sende dem julekort. Det har kun vært positive tilbakemeldinger fra alle kanter. Overveldende bra. Alle synes det er veldig gøy og moro, da spesielt pappa. Han er stolt.

Det ikoniske portrettet dominerer hele underarmen. Foto: Privat

– Det bor en Marve i oss alle

Tverdal forklarer at favorittepisoden er «Rotbløyte» fra 1982, hvor Fleksnes har invitert tre kamerater fra marinen til en reunion. Det viser seg at kvelden blir noe helt annet enn hva han hadde sett for seg.

– Alt går på tverke, og festen blir tragisk. Da alle gjestene har dratt, står Fleksnes og moder'n i gangen. Da sier hun «i morgen kommer vi til å le av dette», hvorpå Fleksnes svarer «må vi vente helt til i morgen?». Da bryter jeg ut i latter hver eneste gang. Det er humor på enkelt nivå.

– Bruker du noen fraser og gloser fra serien i hverdagen?

– Innerst inne bor det en Marve i oss alle. Vi er litt selvopptatte, kyniske og naive. Alle har nok en liten Fleksnes i seg.

Besøkte graven

Tverdal fikk aldri møtt rolleinnehaveren Rolv Wesenlund, som gikk bort i august 2013. Tidligere i år besøkte hun graven, og tente et lys for idolet hun har hatt fra barnsben av.

– Jeg dro til Horten, hvor han er gravlagt. Og da han fylte 75 år, sendte jeg ham blomster. Men jeg aner ikke om han mottok dem.

Nå gleder ekteparet seg til å få nye førerkort, pass og bankkort med de nye navnene på. Også postkasseskiltet skal byttes ut.

– Jeg håper navnet videreføres, men det spørs vel om jeg får guttene mine på 16 og 17 år til å ta det, avslutter hun.