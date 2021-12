Riise har fått ny trenerjobb

John Arne Riise (41) blir ny trener i Avaldsnes. Onsdag ble han presentert på Scandic Maritim i Haugesund.

– Ingen tippet at jeg skulle trene i Toppserien, men jeg tror mange blir positivt overrasket, sier Riise.

Riise opplyste at han har fått tilbud fra flere klubber før valget falt på toppserieklubben.

Han har skrevet under på en toårskontrakt med klubben og flytter til Avaldsnes i Karmøy kommune.

– Pendling blir vanskelig for meg sammen med å gjøre en god jobb. Klubben har allerede begynt å se på leilighet, etter det jeg forstår, sa Riise på pressekonferansen.

– Kan forvente hard oppkjøring

TV 2 vet at forhandlingene har foregått over en kort periode, og at selve avtalen har blitt forhandlet frem relativt raskt.

Riise avslører at det blir en tøff vinter for Avaldsnes-spillerne.

– Mitt mål er å utvikle spillerne vi har. Vi har unge talenter som er på aldersbestemte landslag. Jeg skal utvikle nettverket mitt til å få inn rutinerte spillere og ta steg. Ikke monstersteg, ting tar tid. Min jobb er å bygge opp spillerne og laget til å bli bedre, spesielt på banen. Jentene kan forvente en ganske hard oppkjøring, det skal jeg ikke legge skjul på, sier den tidligere Liverpool-stjernen.

Riise begynner i jobben i dag. Han blir noen dager på Haugalandet, og er tilbake for fullt neste uke.

Den tidligere Liverpool-proffen kommer fra jobben i Flint, hvor det endte med nedrykk etter en dramatisk sesongavslutning.

Riise har ikke lagt skjul på at drømmen er å bli manager i Premier League.

– Frem til man har lyst å nå de store målene må man ta steg. Jeg føler at dette steget vil gjøre meg til en bedre trener. Jeg har ringt Per-Mathias Høgmo, Nils Johan Semb og Øyvind Eide, som har masse kjennskap til damefotball, sier Riise.

– Jeg skal fortsatt til Premier League. Men det tar nok 7-10 år, ikke 5.

– Unik i norsk fotball

Avaldnes er svært fornøyd med trenersigneringen.

– Valget av John Arne Riise ble for oss veldig enkelt. Riise har bred erfaring både som spiller og trener. Han har hatt noen av verdens beste trenere siden han var 17 år, således har han helt unik erfaring som svært få andre har, sier nestleder i styret i Avaldsnes Toppfotball, Kjersti Jakobsen.

– Riise er helt unik i norsk fotball. Vi tror hans positive energi, erfaring og evne til å se spillerne vil være viktig for klubben framover, sier Jakobsen.

Avaldsnes ble nummer åtte i Toppserien med tolv poeng på 18 kamper.