En person fastklemt etter ulykke

Det har skjedd en trafikkulykke på riksvei 4 ved Gjøvik med to lastebiler og en personbil involvert.

Klokken 09.42 onsdag formiddag rykket nødetatene ut til en trafikkulykke ved Redalen i Gjøvik.

– En person i en mindre lastebil er skadd. Vedkommende sitter fastklemt, men er ved bevissthet, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft til TV 2.

Han opplyser at brannvesenet jobber med å få personen ut av lastebilen.

Klokken 10.32 skriver politiet på Twitter at fører av den enes lastebilen, og en person i personbilen, kjøres til sykehus for behandling. Skadegraden er

Hele riksvei 4 er sperret på stedet, og Hoft sier den vil være det en stund fremover.

– Det er større materielle skader, opplyser han.

Politiet har foreløpig ingen formening om hva som har forårsaket ulykken.

Vegtrafikksentralen øst skriver på Twitter at det er omkjøring for personbiler på fylkesvei 2410, men ingen omkjøring for tyngre kjøretøy.