Støre lover milliardrabatt til alle i Norge på strømregningen i januar

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier i Stortingets spørretime at det kommer flere tiltak for å håndtere strømpriskrisen.

– Det vil være en kraftfull satsing, og det vil handle om milliarder. Det vil handle om å komme inn i strømregningene til folk, til husholdningene, og legge inn en god kompensasjon som gjør at over et visst nivå når vi har høye strømpriser så blir du kompensert, sier Støre, og legger til:

– Det vil være penger som kommer med strømregningen du betaler. Det vil ikke være via skatten. Alle husholdninger treffes av dette. Disse pengene bør kunne være ute rett over nyttår, sier Støre.

Penger før jul til de med dårligst råd

Onsdag morgen lansert kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) de første tiltakene i regjeringens strømpakke: en utvidelse av bostøtteordningen.

- Vi har i dag lagt frem to ordninger som vi kjenner, som det er greit å få i gang raskt, om Stortinget vil, før jul. Det er igjen en økning av bostøtten som skal treffe de som er mest rammet. Det er også en lån- og stipendordning som gir studentene avlastning, sier Støre, men legger til:

- I løpet av timer, eller en dag eller to, så vil denne ordningene være på plass, sier Støre.

SV: Trenger bedre løsning

SV-leder Audun Lysbakken varslet også at han forventer en bredere ordning.

– Vi trenger en bedre løsning enn det regjeringen har lagt frem. Vi er særlig bekymret for de som har en inntekt like over grensen for bostøtten, sier Audun Lysbakken.

VIL HA MER: SV-leder Audun Lysbakken, her fotografert da han møtte pressen i Stortingets vandrehall onsdag morgen. Foto: Torstein Bøe

Lysbakken møtte pressen i Stortingets vandrehall like før spørretimen onsdag formiddag for å gi sine kommentarer på strømpakken regjeringen presenterte i NRK i morgentimene.

– Vi kommer nå til å tilby oss å gå i samtaler med regjeringspartieen. Da vil vi også se på de summene som er foreslått, om de er tilstrekkelige for bostøttemottakere, studenter og andre. Det er kjempeviktig å prioritere de med dårlig råd først, men også folk med vanlige inntekter må få hjelp, sier Lysbakken.

Vil hjelpe vanlige folk

SV-lederen, som utgjør regjeringens flertallsgrunnlag i Stortinget, er spesielt bekymret for at tiltakene som statsminister Jonas Gahr Støres regjering nå har lagt på bordet ikke vil hjelpe vanlige folk med helt ordinære inntekter.

– Vi er bekymret for de som har en veldig liten inntekt, men som er like over bostøttenivå. Det kan være mange på en trygd, minstepensjonister og andre. Så mener vi at vi må ha en ordning som også treffer de med helt vanlige arbeidsinntekter. Vi forutsetter at dette ikke er den endelige planen, men et første steg, sier Lysbakken.

Dette har regjeringen foreslått - så langt

Regjeringen foreslår at bostøtten skal økes med 1.500 kroner fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen, skriver NRK.

Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner.

– Dette er et førstetiltak for å hjelpe folk med høye strømpriser. Derfor foreslår vi å øke bostøtten kraftig gjennom vinteren. Det gjør at vi raskt når ut til dem med dårlig råd allerede før jul, sier Gram til NTB.

– Med rask behandling i Stortinget i løpet av få dager rekker vi utbetaling allerede i desember. Det er viktig for oss, fortsetter han.

NRK skriver at under 100.000 nordmenn har krav på bostøtte. Inntektsgrensen er så lav at mange med lav inntekt i Norge ikke har krav på bostøtte.

– Men vi vil foreslå ytterligere tiltak for å nå et bredere lag av befolkningen. Det jobbes på høygir for å raskt fremme tiltak. Det er mange som sliter med høye strømregninger for tiden, sier kommunalministeren.