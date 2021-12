I juni twitret smitteverneksperten: «Det var den pandemien». Dette sier han nå

6. juni tvitret FHIs smittevernekspert Preben Aavitsland «Det var den pandemien».

Onsdag denne uken er det registrert 5138 koronasmittede i Norge, noe som definitivt er den høyeste smitterekorden under hele pandemien.

Aavitsland innrømmer at han tok feil i sommer.

– Jeg tok feil i at pandemien skulle være helt over. Dette viruset fortsetter å overraske oss. Etter juni kom en ny variant, deltavarianten, som var mer smittsom. Og nå er denne nye omikorn-varianten kommet og den ser ut til å være enda mer smittsom igjen, sier FHI-overlegen til TV 2.

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr — Preben Aavitsland (@Prebens) June 6, 2021

Overraskelsen

Det er et slag for baugen for helseekspertene at vaksinen ikke hjelper mot smitte av den nye varianten.

– Det er som er dumt er at viruset ser ut til å kunne smitte ganske bra også de som er vaksinerte. Selv om de ikke blir alvorlig syke, så kan de bli smittet og bidrar til videre smittespredning, dessverre, sier Aavitsland.

Selv om han tok feil om at pandemien var helt over i sommer, mener Aavitsland at han hadde rett på noen punkter.

– Jeg tok feil i at pandemien skulle være helt over. Men den farlige situasjonen, med at vi skulle få fullstendig kollaps i helsetjenesten vår, den var over. For nå har vi bedre kontroll på situasjonen i den forstand at folk er vaksinert og godt beskyttet mot alvorlig sykdom, sier smitteverneksperten.

– Men er det ikke nettopp derfor tiltakene trer i kraft ved midnatt natt, fordi vi skal beskytte helsevesenet vårt nok en gang?

– Jo, vi skal det. Og nå vet vi hvordan vi gjør det og vi har god hjelp ved vaksinasjon. Så hovedmiddelet er vaksinasjon av de over 45 år med en tredje dose. Og så er det noen tilleggsrestriksjoner for å få ned kontakthyppigheten, sier han.

Kraftig vinterbølge

I juni erklærte altså Aavitsland pandemien for å være over, og i september fjernet regjeringen de siste tiltakene og gjenåpnet landet. Mange følte da på en enorm lettelse og fikk sine vanlige liv tilbake, og derfor treffer de nye tiltakene nå ekstra hardt for flere.

– Hva vil du si til alle som pustet lettet ut 6. juni?

– Gjenåpningen ble fullført i slutten av september, da regjeringen fjernet de siste tiltakene . Og etter det hadde vi en periode med en ganske fin situasjon. Men så har denne vinterbølgen, som vi forutså, kommet og den har blitt litt kraftigere enn vi hadde tenkt. Derfor er det nå behov for noen tiltak for å dempe smittespredningen slik at vi ikke overbelaster sykehusene, sier Aavitsland.

– Omikron er ikke bra for oss

Forrige uke var det over 200 nye sykehusinnleggelser i Norge. Aavitsland er tydelig på at det er mer en det de ønsker.

– Derfor må vi ha noen nye tiltak slik at vi kan ha litt bedre kontroll på denne situasjonen gjennom vinteren.

– Det store spørsmålet er, når kommer tweeten «Der var definitivt den pandemien»?

– Den 27. september avsluttet regjeringen tiltakene og erklærte mye for over, men dette viruset fortsetter å overraske oss. Omikron-varianten er ikke bra for oss, så vi må gjennom vinteren ha en høy vaksinasjonsdekning og noen ekstra tiltak, så tror jeg det vil løsne utover våren, sier smitteverneksperten.