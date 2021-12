Vil hjelpe Cathrine (52) til en verdig død

– Jeg håper at jeg når inn, at de kjenner det litt i hjertet sitt. Og at de skjønner at det som har rammet oss, det kan også ramme dem, sier Cathrine Nordstrand.

Hun har nettopp fått beskjed om at hun og andre ALS-rammede vil bli invitert til å legge fram hvordan de har det for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

ALS-RAMMET: Cathrine Nordstrand (t.h. i rullestol). Bildet er tatt i april i år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hvis det rammet dem, hvordan ville de ønske å leve livet sitt? Hvis Kjerkol ble så syk at hun ikke kunne bo hjemme mer, ville hun synes det var greit med sykehjem?

Har stått tomt i et år

I over ett år har Cathrine, som har et yrkesliv som sosionom bak seg, sloss for at hun og andre ALS-syke skal få bevilget opphold ved ALS-foreningens ressurssenter Rosenlund i Løten, uten å lykkes.

Så langt har ingen kommuner i Norge bevilget opphold ved huset for sine ALS-syke. Kommunenes begrunnelser er at de mener de har et godt nok tilbud til pasientgruppen selv.

KJEMPER: ALS-rammede Cathrine Nordstrand (t.v.), styreleder i ALS-støttegruppen Therese Asbjørnsen og Wenche Cleve Bjørnstad (t.h) kjemper alle for bruk av ALS-huset. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Jeg vil ikke på sykehjem. Jeg vil ikke være hun på rom 114. Jeg vil være Cathrine, at folk kjenner meg, vet hva jeg liker og har tid til meg, sier Cathrine.

– Jeg vil være et sted hvor jeg blir sett som menneske. Et sted som dette, fortsetter hun.

Gjør sterkt inntrykk

2. nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Bård Hoksrud og Frp-leder Sylvi Listhaug er de første stortingspolitikerne som har besøkt ALS-huset og fått høre hvor mye stedet vil kunne bety for ALS-pasientene.

Nå ønsker de at Cathrine Nordstrand skal få fortelle om sin redsel for å dø en uverdig død til Helse- og omsorgskomiteen.

– Jeg synes det er en stor skam, sier Sylvi Listhaug.

LYTTER: Frp-leder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener Stortinget må få førstehånds kjennskap til behovene til ALS-syke. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi vet at ALS-pasienter ofte har ganske kort tid igjen å leve. Det å være sammen med andre i samme situasjon vil bety veldig mye og det er ikke verdig å bli plassert på et sykehjem, slik som alternativet kommunene tilbyr da er, fortsetter hun.

Listhaug oppfordrer medlemmene av Helse- og omsorgskomiteen til å komme og høre på Cathrine.

– Jeg vil oppfordre flest mulig politikere til å møte de som har ALS for å sette seg inn i hva for en forferdelig situasjon de er i. Det er den verste sykdommen som man kan rammes av og det er viktig at man møter dem og hører på hva de har å si. Det er ofte folk som har kort tid igjen å leve og får et alt for dårlig tilbud med å slite med et byråkrati som ikke legger til rette for at livet deres skal bli lettere, men heller vanskeligere. Og det er ikke godt nok.

KJEMPER: I 2018 demonstrerte Cathrine for rett til helsehjelp for ALS-pasienter foran Stortinget. Foto: Gorm Kalleatad / NTB

– Provoserende

Hoksrud er opprørt over begrunnelsene de ALS-syke får på avslagene på søknadene om opphold ved ALS-hjemmet.

– Det er ganske provoserende når vi vet at alternativet ofte er et sykehjem. Dette er ofte unge mennesker som ønsker noe annet, og så mener jeg det er viktig å lytte til hva folk ønsker, og det å få kunne komme hit, få litt avslapping. Og pårørende som også ofte har det tøft og ser at noen av de nærmeste sliter skikkelig og er blitt veldig syke, så er det å få kunne komme hit og den tryggheten at her har de det godt, det er kjempeviktig.

STATLIGE MIDLER: Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud vil bruke statlige midler for å gi ALS-syke opphold ved ALS-huset Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Når kommunene ikke ønsker å bruke midler på egne innbyggere, mener Listhaug at tilbudet må finansieres over statsbudsjettet.

– Først og fremst så bør kommunene skjerpe seg og ikke bare se papirene, søknadene som kommer inn, men prøve å sette seg inn i den situasjonen de er i og innvilge opphold hit, sier Listhaug.

– Men vi mener også at da må vi fra staten sin side se på muligheten til å gi penger til dette stedet slik at det kan opprettholdes og brukes av de som er ALS-syke og som er i en forferdelig vanskelig situasjon.

STÅR TOMT: ALS-hjemmet Rosenlund Park drives av Tian-helse. Så langt har ingen kommuner sendt ALS-pasienter på opphold her. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Mener pengene skal omdisponeres

I 2019 Var Listhaug en av pådriverne for at også ALS-pasienter skulle få bli med i ordningen med behandlingsreiser. I statsbudsjettet for 2019 ble det gjort en ekstrabevilgning på 6,5 millioner kroner øremerket for denne pasientgruppen og behandlingsreiser.

På grunn av koronapandemien står det meste av disse midlene ubrukt. Nå mener Listhaug disse pengene i stedet raskt bør omdisponeres for å støtte opphold ved ALS-huset.

– Det er å ta pengene som er bevilget til ALS og reise og omdisponere de, rett og slett, til dette tilbudet, sier Listhaug.

– For det betyr så utrolig mye for de som er syke å komme hit og møte personer i samme situasjon. Det er umulig å sette seg inn i hva denne sykdommen innebærer hvis man ikke er der selv. Og det de forteller om hvor viktig det er å treffe andre, det gjør et veldig sterkt inntrykk.