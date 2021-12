Landslaget vil gjennomføre utenlandstur: – Det er jo risiko hele tiden

Tirsdag innførte regjeringen flere nasjonale tiltak for å unngå overfylte sykehus, en overbelastet helse- og omsorgstjeneste og en ny nedstenging.

Blant tiltakende var det spesielt tre som vil påvirke spillerne i Fjordkraft-ligaen og de som representerer landslagene, deres nærkontakter, klubbene og publikum.

De tre tiltakene:

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Personer som har vært i nær kontakt med en person som er pålagt isolasjon etter antatt eller bekreftet smitte med omikron, skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten. Denne plikten opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes omikron-varianten.

Planlegger tur

Neste uke har det lenge vært planlagt at de norske hockeygutta skal Sveits for å delta i en turnering.

Den reisen planlegger de fortsatt med at skal gjennomføres.

– Sånn jeg har forstått det så skjermes toppidretten nå. Toppidretten er unntatt innreisekarantene, så det er kun snakk om test på grensestasjon. Om det er praktisk løsbart er utfordringen. Testregimet ved grensene er strengt. Det handler om å kunne dokumentere negative tester for å komme inn i mange land. I utgangspunktet har vi et ønske nå om å opprettholde samlingene og følge planen, sier sportssjef i Norges Ishockeyforbund, Petter Salsten.

Han ser at det kan bli en del praktiske utfordringer knyttet til å reise ut av landet.

– Det er absolutt en problematisk situasjon. Det blir en vurdering om det er større risiko for smitte på reise enn hjemme. I andre land så er muligheten for å leve i en boble god. Jeg har inntrykk av at de er strengere med tanke på smitte, og at det er fordelaktig for spillerne hvis det blir sånn at de reiser ut. Der blir man godt ivaretatt. Vi skal ha møter med arrangørland i løpet av dagen og morgendagen så da vil vi vite mer, sier han.

VIL DRA: Petter Thoresen håper det er forsvarlig å reise til Sveits i neste uke. Foto: Fredrik Hagen / Norges Ishockeyforbund

Ønsker tur

Landslagssjef Petter Thoresen håper at den planlagte turneringen i Sveits kan gjennomføres som planlagt.

– Det vi er redde for er å ta ut et landslag og spille et par kamper, for så å sende de hjem mens de kanskje har blitt syke på reise. Det er jo risiko hele tiden for det uansett hvor man er. Vi må sjekke alle regler så alt er i orden til vi kommer hjem, så det ikke blir noen karantene. Jeg vet egentlig ikke hundre prosent om vi drar. Antageligvis gjør vi det, sier han.

– Er det forsvarlig å sende landslaget til Sveits nå?

– Jeg var i Finland for 14 dager siden. Der er det strenge regler på munnbind. Du kommer for eksempel ikke inn på restaurant om du ikke har munnbind på. Jeg tror ikke det er noe mindre fare for å bli smittet hjemme, svarer Thoresen.

– Rart om det blir gjennomført

Daglig leder Terje Haukali i Stavanger Oilers er skeptisk til besluningen.

– Definitivt. Jeg synes det er rart om det blir gjennomført. Det er ikke mitt bord, men jeg synes det er rart å sende spillere på tvers av landegrenser slik som pandemien viser seg nå, sier han til TV 2.

General Manager Pål Higson sier de likevel vil ha tillit til at forbundet gjennomfører det på en forsvarlig måte.

– Vi må forutsette at hvis spillerne tas ut på landslaget, så ivaretas alle mulige smittevernprotokoller og man gjør sitt ypperste for at spillerne skal unngå å komme kontakt med det, men generelt gjelder det å begrense aktivitet nå. Det er bare sånn det er for tiden. Vi må stole på at det smittevernmessige blir tatt godt hånd om, sier han.

– Tror det er under kontroll



Også Oilers-spiller Daniel Bøen Rokseth stoler på at det skal gå bra.

– Det er alltid morsomt å få disse samlingene, og jeg tror landslaget trenger internasjonal trening for å hevde seg i et VM som kommer etter sesongen. Det er utrolig viktig. Landslaget har vært å reist tidligere i diverse bobler, så de vet hva det går i når det gjelder smittevern, sier han.

– Man tar jo en sjanse, om man kan si det sånn, men vi er flinke til å bruke munnbind, vaske henda og tester ofte. Jeg tror det er under kontroll, fortsetter Rokseth.

– Du er ikke redd du blir værende i Sveits til julaften?

– Vi får ikke håpe det blir situasjonen, jeg vil gjerne hjem til jul og feire den med familien.

Petter Thoresen tror flere i hockeybransjen kan få det tøft nå.

– Jeg synes spesielt synd på de i bransjen som virkelig får trøbbel nå med ansatte og økonomien. I idretten nå, hvert fall vår idrett, så blir det restriksjoner på tilskuere. Det er jo trist, men vi må bare være flinke nå, det er ingen annen måte å løse dette på, sier han.

Planlagt avreise til Sveits er 14. desember. Vertsnasjonen er motstander to dager senere.