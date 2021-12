Helt siden starten i 1970 har Range Rover vært regnet som en av de ultimate luksus-SUV-ene. Mange mener også at den var den første bilen i dette segmentet.

Siden starten for drøyt 50 år siden, har det dukket opp mange og sterke konkurrenter. Men den ærverdige og aristokratiske briten, som nå er eid av indiske Tata, holder fortsatt stand.

Forleden dag ble en helt ny generasjon Range Rover avduket for første gang i Norge. Det er den femte i rekken, så de strør ikke akkurat omkring seg med nye modeller i tide og utide.

Nykommeren blir å finne i to ladbare hybrid-utgaver, samt en helelektrisk variant som vil komme i 2024. Les mer om vårt førsteinntrykk av nye Range Rover her:

Range Rover kommer nå i en helt ny og femte generasjon, etter 50 år på markedet. Designet er helt nytt, men det er likevel ikke noen tvil om hva slags bil dette er. En Sport-utgave følger også på neste år.

Mange bestillinger

Enn så lenge bys det på diesel- og bensinmaskiner bak den særegne grillen. Man skulle tro at det kanskje ikke var helt innertier i dagens norske bilmarked med solid elbildominans. En startpris på solide 1.890.000 kroner, da for rimeligste modell med minste dieselmotor, skulle man tro var ytterligere en bremsekloss for bilen. Men slik er det ikke.

– Nei, absolutt ikke. Siden vi åpnet for forhåndssalg for et par uker siden, har bestillingene tikket inn – jevnt og trutt. Så langt har vi solgt over 80 biler. Det er vi svært godt fornøyd med, sier Henrik Schanche, som debuterer som ny Jaguar- og Land Rover-sjef i Norge samtidig med den nye Range Roveren.

Henrik Schanche, er ny i stolen som Jaguar- og Land Rover-sjef. Han er svært fornøyd med forhåndssalget av nye Range Rover. .

– Det er en god og morsom start for meg, det. Det ble spøkt litt om man kanskje skulle dra teppet av meg samtidig med bilen, humrer han.

Schanche har stor tro på at de 250 bilene som Norge er tildelt for 2022 blir solgt.

– Ja, absolutt. Dette er det nye flaggskipet i vår portefølje. Responsen er over all forventning. Hadde det ikke vært for utfordringer med produksjon og distribusjon, tror jeg vil kunne solgt enda mer. Jeg tror vi kommer til å ha med oss en ordrereserve inn i 2023.

Velger topputgaven med stor motor

Mangel på ladbare varianter, som lanseres rett over nyttår, har ikke påvirket salget så langt forstår vi.

– Nei da, både diesel og bensin med V8-motor har gått unna. Særlig helt i begynnelsen var etterspørselen etter beninutgaven stor. Det er jo hyggelig. Range Rover har jo lange og stolte tradisjoner med V8-motorer. Nå har det jevnet seg litt ut med dieselbiler i tillegg. De aller fleste i godt utstyrte utgaver som First Edition og Autobiography, forklarer en tydelig fornøyd Schanche.

For biler med V8 bensinmotor starter prisene på rundt 2,7 millioner kroner. Da i «rimeligste» variant, om det går an å bruke det uttrykket her. Topputgavene passerer glatt 3 millioner kroner.

5-liters V8-motoren byr da på hele 565 hestekrefter og flytter den 2,5 tonn tunge bilen fra stillestående til 100 km/t på bare 5,4 sekunder.

Interiøret er minimalistisk i nye Range Rover, materialene holder svært høy klasse.

Kommer som Sport også

De første kundene får sin nye Range Rover på vårparten. April/mai antydes som leveringstidspunkt.

I januar lanseres, som nevnt, hybridmodellene som har elektrisk rekkevidde på 100 kilometer. Her traff Range Rover godt med tanke på det nye rekkevidde-kravet, som er på nettopp 100 kilometer. Dermed slipper de ekstra avgift. Leveringene av disse vil bli litt senere ut på sommeren.

Mens de som venter på de helelektriske varianten altså må vente et par år.

Den litt mindre og mer sporty Range Rover Sport lanseres også i løpet av 2022. De siste årene er det nettopp Sport-modellen som har vært mest populær her hjemme.

Om det fortsetter, gjenstår å se, men den nye modellen har definitivt fått en svært god start i elbil-landet Norge,

