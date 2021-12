Frigir navn på de omkomne etter Svelvik-brannen

Natt til mandag brant en bolig på Berger i Svelvik utenfor Drammen. En familie på fire ble tirsdag funnet omkommet etter brannen. Onsdag går politiet ut med navnet på de omkomne, i samråd med familiens pårørende.

Det var Helge Høvik (43), Camilla Førde (42), Isabell Førde Høvik (12) og Trym Førde Høvik (10) som omkom i boligbrannen i Svelvik natt til mandag.

Familien på fire var hjemme i huset da det på kort tid brant ned. Helge Høvik var selv brannkonstabel i Drammensregionens brannvesen, som var på stedet for å slukke brannen.

– Denne tragiske brannen har krevd fire menneskeliv, og våre tanker går til de pårørende, venner og kollegaer, uttalte politistasjonssjef ved Drammen politistasjon, Øyvind Aas, tirsdag.

– Uvirkelig

Mandag møtte sjef for brannvesenet i Drammen, Torgeir E. Andersen, pressen. Brannsjefen uttrykte stor sorg over nyheten om at deres egen kollega og hans familie var blant de savnede etter brannen.

– Det er en helt uvirkelig situasjon fylt av sorg og følelser, sa Andersen.

Han roste brannvesenets innsats på stedet, som hadde en svært krevende oppgave med viten om at kollegaen deres med familie var savnet i brannen.

– Det har vært en spesiell dag for alle sammen. Vi prøver å vise omsorg for hverandre og ta vare på hverandre, sa Andersen.

LOKALSAMFUNN I SORG: Tirsdag ble det lagt ut lys og blomster til minne om familien. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Sorg og savn

De to barna, Isabell og Trym, var elever ved Tømmerås skole. Et beredskapsteam ble sendt for å ivareta de andre barna på skolen, som har mistet to av sine medelever.

Camilla Førde var frisør for Hairplay Åskollen. De andre ansatte i salongen uttrykker stor sorg over tapet av kollegaen.

– Kommer til å savne deg, ditt gode humør og hverdagen vi hadde sammen, skriver frisørsalongen i et innlegg på Facebook.