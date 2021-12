2021 er et år mange av verdens bilprodusenter nok helst vil glemme så fort som mulig. Året har nemlig vært preget av betydelige problemer og for mange: Kraftig nedgang i produksjonen.

Det skulle vært en opptur etter nedstengninger og store problemer forårsaket av koronapandemien. Slik har det ikke gått. Bilprodusentene har i stedet fått et annet problem: Nemlig mangel på såkalte halvledere, populært også kalt chips.

Halvledere er svært viktige for bilprodusententene, de danner grunnlaget for hele den moderne mikroelektronikken.

Massive kutt

Flere merker har måttet redusere produksjonen av biler, halvferdige biler har hopet seg opp – og mange fabrikker har også stanset helt opp.

Volkswagen har vært hardt rammet av dette. Nå er det kjent at de må stoppe produksjonen ved sin store fabrikk i tyske Emden. Her bygger de storselgeren Passat og den mer luksuriøse Arteon. Det er også meningen av elektriske ID.4 skal gå i produksjon her fra neste år.

«Massive kutt i produksjonen», skriver velinformerte Automotive News. Volkswagen vil ikke bekrefte endelige tall, men ifølge kilder vil produksjonen i år ende 70.000 biler lavere enn opprinnelig planlagt, ned fra 190.000 til 120.000 eksemplarer.

Måtte stoppe produksjonen av norske bestselgere

Volkswagens anlegg i Emden har solide dimensjoner, her venter ferdig produserte biler på å bli transportert ut. Foto: NTB Scanpix.

Laveste siden 1958

Nå er arbeiderne midlertidig satt til andre oppgaver. Og samlebåndene skal stå lenge. Etter planen er ikke produksjonen i gang før 10. januar, her ligger det altså an til en uvanlig lang juleferie.

Tidligere i år har det vært nedstengninger på Volkswagens store fabrikk i Wolfsburg, der produksjonen i 2021 ligger an til å bli den laveste siden 1958. Det sier mye om hvor dramatisk situasjonen er.

Korona-stengt, men her startet de opp igjen

Mangel på halvledere har rammet verdens bilprodusenter hardt i 2021. Foto: NTB Scanpix

Volvo ser bedring

Samtidig virker det som bilbransjen er litt ulikt rammet av halvleder-mangelen. Noen har lykkes med å øke tilgangen, mens andre har tilpasset produksjonen best mulig.

Volvo er blant dem som har gått ut og sagt at de har sett en bedring i situasjonen siden september. Mens Renault er mer pessimistiske og ikke tror på endringer før tidligst i midten av 2022.

I sum vil dette gi en betydelig nedgang i verdens bilproduksjon i 2021. Det vil også påvirke styrkeforholdet mellom de ulike merkene, og modellene.

Noen får ikke bil før i 2023, andre leverer på dagen

