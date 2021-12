Regjeringen foreslår nye strømtiltak

Ifølge NRK vil regjeringen øke bostøtten og sosialhjelpen, for å lette belastningen for de som påvirkes mest av de høye strømprisene.

– Vi foreslår å øke bostøtten kraftig gjennom vinteren. Det gjør at vi raskt når ut til mange av dem med dårligst råd allerede før jul, slik at de får håndtert strømkostnadene, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Ap) til kanalen.

Regjeringen foreslår at bostøtten skal økes med 1.500 kroner fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Ifølge NRK vil dette koste 500 millioner kroner til sammen.

– Det her gjør at vi kan nå ut med midler allerede før jul, og vi følger opp gjennom vinteren med månedlige utbetalinger, sier Gram.

Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner.

NRK skriver at under 100.000 nordmenn har krav på bostøtte. Inntektsgrensen er så lav at mange med lav inntekt i Norge ikke har krav på bostøtte.

Høye strømpriser

I vinter har spotprisen for strøm satt stadig nye rekorder. Det har gitt høyere strømregninger for mange nordmenn.

Forrige uke gikk regjeringspartiene og SV sammen om å finne tiltak som kan lette byrden av høye strømregninger.

Årsakene er blant annet høye gasspriser, som påvirker strømprisene i hele Europa. Dette slår spesielt inn i Sør-Norge, som er mer eksponert for europeiske priser på grunn av utenlandskablene.

På toppen av dette kommer høye priser på CO2-utslipp. Samtidig ligger fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge betydelig under normalt nivå. Det har også vært lite vind i Norge og Europa, som dermed har gitt mindre vindkraft.

– Holder ikke

Representanter for både Høyre, MDG og Frp uttalte til TV 2 at de mente forslaget som da ble lagt frem var for dårlig.

– Dette holder ikke. Regjeringens nye tiltak gjelder under 100.000 husstander som mottar bostøtte. Det er svært mange som i dag ikke mottar denne støtten som også sliter tungt, sier Frps partileder Sylvi Listhaug i en pressemelding onsdag morgen.

Forslaget som regjeringen la fram onsdag morgen vil koste 600 millioner. Samtidig tjener staten opp mot 30 milliarder kroner ekstra på de høye strømprisene, ifølge Frp-lederen.

– Det er ubegripelig at de har somlet i dagevis og kommer med dette. Det er svært mange vanlige folk som blir rammet knallhardt av de rekordhøye strømprisene og som er redd for at det blir vanskelig å betale strømregning og få råd til å fire jul som ikke får hjelp av regjeringen, fortsetter Listhaug.

– Utrolig skuffende

Tidligere olje, og energiminister Tina Bru (H) mener også at tiltakene ikke står til forventningene.

– Dette var utrolig skuffende. For vanlige folk er det ingen hjelp å få, uttaler hun til TV 2.

– Det er bra at regjeringen øker bostøtten for de mest sårbare blant oss, men dette er ikke nok for den kalde vinteren vi har foran oss. Dette er tiltak de kunne gjort for flere uker siden. Nå må de faktisk gjøre som de har lovet og komme med en løsning som monner for småbarnsfamiliene og studentene, mener Bru.

Hun mener regjeringen har vært «kronisk bakpå» i denne saken, og fortelelr at hun hadde forventet mer.

– Det nærmer seg jul, og strømregningen for november kommer når som helst. Dette er rett og slett ikke godt nok.

Svekket støtte i TV 2-måling

Mens nordmenn ventet på at regjeringen skulle komme med nye strømtiltak, ga velgerne statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum klar tilbakemelding om innsatsen så langt.

I Kantars desember-måling for TV 2 falt Arbeiderpartiet mest av alle partiene, med hele 3,4 prosentpoeng fra forrige måling.

Partiet havnet på 23,4 prosent, og er ikke lenger landets største parti.

Det går heller ikke veien for Senterpartiet. De gikk tilbake 1,4 prosentpoeng og landet på 10,7 prosent.