Northug om Northug: – Han kan være brutal

Se verdenscupsprinten i Davos på TV 2 og TV 2 Play lørdag. Prolog fra kl. 11.45, finaler fra kl. 14.

Begge er i helgen på plass til verdenscuprennene i langrenn i Davos. Even skal sprinten. Petter er på plass som TV 2s langrennsekspert.

– Hva blir verst, Even, å møte Alexandr Terentjev, russerenes nye sprintfantom, eller å få dommen fra storebror?

– Haha, det var et artig spørsmål som er vanskelig å svare på. Petter kan være fryktelig brutal etter at jeg har gått løp. Jeg regner med at det blir litt mer «sminket» det han sier til seerne i forhold til det han lirer av seg direkte til meg etter løp. Men det er jeg vant til, så jeg gruer meg nok mest til Terentjev. Det han viste i Ruka var jo helt spinnvilt.

– Jeg får be TV 2 om å «sladde» meg mens Even går, skyter langrennsekspert Petter inn.

– I vår familie er vi vant til ikke å gå rundt grøten, det er en direkte og ærlig måte å snakke sammen på.

Even Northug (26) har hatt en lovende start på sesongen. Han imponerte under de nasjonale løpene på Gålå og fikk gå i verdenscupen på Lillehammer. Og med forfall fra Thomas Helland Larsen får Northug gå også i Davos. Mye taler også for at han også går verdenscupløpene i Dresden.

– Hva er forklaringen på framgangen, Even?

– Jeg har vel holdt på så lenge at all trening begynner å betale seg. Jeg kan vel ikke lenger lene meg på å være ung og lovende.

– Og det er «all inn» på sprint?

– Ja, en får prøve å bli enda bedre på det en har størst talent til. Det er er jo greit nok å bli blant de 30 beste på distanserenn i Norgescupen, men jeg merker at det er mer stimulerende og utviklende å få representere Norge. Jeg føler meg overbevist om at det å konkurrere mot de beste i verden gjør meg bedre.

– OL?

– Alle som driver idrett på dette nivået har jo en drøm, men nå har jeg veldig stor glede av å kunne få gå verdenscup og er veldig giret på å gjøre en best mulig jobb.

Storebror Petter er ikke lite stolt av framgangen til Even. Han har hele tiden prøvd å dele sin.

– Det er klart at dette er moro for Even - og for meg. Even har trent godt gjennom flere år, du ser det godt nå i år at han står sprintløpene helt inn, han stivner ikke på oppløpet. Kanskje like viktig: Even har lyst til å prestere! Og han har det som skal til for å prege en verdenscupfinale. Jeg tror også at Evens drøm om å komme på landslaget ikke er så langt unna å kunne bli mer enn en drøm.

Verdenscup-løpene i Davos innledes med prolog i sprint lørdag kl. 11:45.