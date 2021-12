Lever i konstant frykt for at marerittet skal bli enda verre

Vanessa Bryant er livredd for at nærbilder av de døde kroppene til hennes mann og datter skal gå viralt på nettet.

26. januar 2020 døde baskelegenden Kobe Bryant og datteren Gianna Bryant i en tragisk helikopterulykke.

Nå lever Vanessa Bryant i konstant frykt for at bilder av de døde kroppene til mannen eller datteren skal lekke ut på nettet og gå viralt.

Bryant har saksøkt Los Angeles County, og beskylder både politifolk og brannkonstabler for å ha tatt og delt bilder fra åstedet, skriver Washington Post.

– Disse politifolkene og brannkonstablene tok det verste som noen gang har skjedd med meg - det verste som kan skje med noen mor eller kone - og gjorde det verre, skriver Vanessa Bryant i rettsdokumenter som ble sendt inn mandag, som en respons på at LA County forsøker å få saken avvist.

Bryant beskriver det som en konstant tilstand av frykt.

– Jeg vil aldri være i stand til å rokke ved angsten av å vite at tjenestemennene som skal holde oss trygge, behandlet Kobe og Gianna med en så ufyselig respektløshet. I resten av mitt liv, vil en av to ting skje: enten går nærbilder av min manns eller datters kropper viralt online, eller jeg vil fortsette å leve i frykt for at det skal skje, fortviler Bryant.

I rettsdokumentene hevdes det at nærbilder av Kobe og Gianna ble sendt rundt til minst 28 enheter tilknyttet politiet, og minst et dusin brannfolk.

Det hevdes at bildene skal ha blitt vist frem i barer, og til og med over cocktails under en prisutdeling.

Los Angeles County forsvarer seg med at alle ble beordret til å slette bildene, og at de ikke ble publisert på nett.