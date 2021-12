Skattelistene for 2020 er klare. Dette tjener Norges rikeste - og disse er Norges rikeste arvinger.

Saken oppdateres med lister.

Onsdag er skattelistene for 2020 klare. Mange hadde en nedgang i økonomien under pandemiåret, men for Norges aller rikeste har tallene pekt oppover.

I 2019 hadde Kjell Inge Røkke en formue på 19,5 milliarder kroner, og lå på en andreplass. Sammen med Gustav Magnar Witzøe lå han på toppen av listen over landets rikeste, med dobbelt så høy formue som den tredje rikeste i landet.

I år er Røkke tilbake på inntektstoppen, med 10 millioner mer i formue enn Witzøe.

På tredjeplass på listen i 2019 lå forretningsmann Ivar Erik Tollefsen, med en formue på 9,2 milliarder kroner. I 2020 har formuen hans sunket til 7,6 milliarder kroner, og han er forbigått på listen av oljefondssjef Nicolai Tangen som har en formue på 8,1 milliarder.

Norges ti rikeste 2020 KJELL INGE RØKKE, Asker, f. 1958

Inntekt: 18 982 617 Formue: 19 627 692 669 Skatt: 175 085 700



GUSTAV MAGNAR WITZØE, Frøya, f. 1993

Inntekt: 211 595 385 Formue: 19 617 118 157 Skatt: 233 600 333 NICOLAI TANGEN, Oslo, f. 1966

Inntekt: 45 902 391 Formue: 8 134 047 431 Skatt: 78 692 313 IVAR ERIK TOLLEFSEN, Bærum, f. 1961

Inntekt: 289 644 215 Formue: 7 648 362 960 Skatt: 156 536 011 JOHAN JOHANNSON, Oslo, f. 1967

Inntekt: 5 961 089 Formue: 6 234 031 892 Skatt: 55 541 154 ODD REITAN, Trondheim, f. 1951

Inntekt: 98 233 918 Formue: 5 937 222 353 Skatt: 81 724 240 ALEXANDRA GAMLEMSHAUG ANDRESEN, Oslo, f. 1996

Inntekt: 0 Formue: 5 571 923 722 Skatt: 47 348 602 KATHARINA GAMLEMSHAUG ANDRESEN, Oslo, f. 1995

Inntekt: 0 Formue: 5 568 562 331 Skatt: 47 320 029 MAGNUS REITAN, Oslo, f. 1975

Inntekt: 166 542 768 Formue: 4 620 795 695 Skatt: 92 706 050 ELSE HELENE SUNDT, Oslo, f. 1979

Inntekt: 1 641 826 Formue: 4 577 206 366 Skatt: 39 243 420

Arvingene

På toppen av listen over landets rikeste arvinger troner sønn av SalMar-kongen Gustav Witzøe, Gustav Magnar Witzøe (28). I skattelistene fra 2019 stod han oppført med en formue på 20.915.323.825 kroner - altså rett under 21 milliarder.

I 2020 hadde laksearvingen en oppført formue på 19,6 milliarder kroner. Han har siden han var 18 år gammel vært blant Norges aller rikeste, etter at faren overførte aksjene sine til sønnen som forskudd på arv.

NORGES RIKESTE ARVING: SalMar-arving Gustav Magnar Witzøe er ikke lenger Norges rikeste - men havner øverst på listen over Norges rikeste arvinger. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I et intervju på Skavlan tidligere i år stilte Witzøe til sitt første TV-intervju noensinne, og forklarte at det meste av formuen er knyttet til verdier i selskapet faren har bygget opp.

– Det er stor forskjell på penger og verdier. Det meste av formuen jeg står oppført med, er i laks eller fabrikker eller biler. Det er verdier, stort sett, sa han.

Høyt på listen er også Ferd-søstrene Katharina og Alexandra Andresen, med omtrent 5,5 milliarder kroner i formue hver.

