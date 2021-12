Verdens 50 beste spillere

Det er i ferd å bli en juletradisjon at jeg lager listen over det jeg mener er de 50 beste kvinnelige håndballspillerne i verden.

Og det er viktig å påpeke at dette er min liste, men mine subjektive vurderinger. Noen vil garantert mene at jeg bommer stygt, mens andre nikker anerkjennende.

Mange spillere har vært skadet og en noen er plutselig blitt innhentet av egen alder. Derfor er det en del omveltninger på listen fra i fjor.

SLUTT: Anita Görbicz ga seg på toppnivå etter forrige sesong. Foto: ATTILA KISBENEDEK

50. Anita Görbicz, Ungarn (50)

Joda, jeg vet at hun la opp etter forrige sesong. Men dronningen skal med. Hun spilte sin siste a-kamp for Györ i juni, og uten at jeg er helt sikker, så tipper jeg at hun har spilt en kamp eller to i høst for et b-lag eller rekrutteringslag. Det holder i massevis i min bok. En gang dronning, alltid dronning.

49. Crina-Elena Pintea, Romania (44)

En sier ofte at en har to typer linjespillere - en som sperrer og en som rykker på rom. Enkleste måten å visualisere dette på er ved å se på Crina-Elena Pintea og Heidi Løke. To så ulike spillere som en kan få, men de spiller i samme posisjon. Der Løke drev forsvar til vanvidd med sine stadige løp bak dem, så kan 192 cm høye Pintea dele et forsvar i to bare ved å stå i veien. Det gir store rom for bakspillerne til å satse i. Ble sendt hjem fra EM i fjor etter en positiv koronatest. Spiller nå i Györ der hun deler på spilletiden med Kari Brattset Dale og Linn Blohm.

48. Camila Micijevic, Kroatia (Ny)

Kroatia var den store overraskelsen i fjorårets EM, og i spissen sto den høyreiste venstrebacken Camila Micijevic. Ikke bare dominerte hun på banen, men hun var også en fargeklatt utenfor. Med et sprudlende humør løftet hun kroatene til høyder ingen trodde de kunne nå. Denne sesongen har hun tatt med alle sine 194 cm til franske Metz, hvor hun blir bedre og bedre.

47. Mia Rej, Danmark (Ny)

Spillesmart og nådeløs. Veier opp for manglende centimeter med enorm gjennombruddskraft. Er det en liten luke, så kan du være sikker på at Mia Rej stuper på den. Pådro seg en stygg kneskade i åpningskampen i VM, men den var heldigvis ikke verre enn at Rej er tilbake på banen om ikke alt for lenge.

46. Veronika Mala, Tsjekkia (Ny)

Veronika Mala er kanskje ikke det mest kjente håndballnavnet, men legg merke til den tsjekkiske venstrevingen. Hun har nok gått under radaren for mange, men har en veldig god skuddteknikk og kan score mål fra de spisseste vinkler. Gikk i sommer til tyske Bietigheim.

45. Kalidiatou Niakaté (48)

Kalidiatou Niakaté får kanskje ikke mest spilletid for Frankrike, men så er da også konkurransen knallhard. Men for Brest har hun vært strålende denne sesongen. Har fantastiske fysiske egenskaper, som hun bare blir bedre og bedre til å bruke i spillet sitt.

44. Kristina Jørgensen (Ny)

Dansk håndballs store fremtidshåp. 23-åringen var den store spilleren i dansk håndball forrige sesong. Toppscorer i ligaen og nummer tre på assistlisten. I tillegg er hun en meget habil forsvarsspiller. Nå er hun i ferd med å ta formen fra klubblaget Viborg med seg inn på landslaget, og da kan danskene bli tøffe i årene fremover.

43. Lærke Nolsøe (43)

Lagvenninne med Jørgensen i Viborg. I fjor trakk jeg frem forsvarsspillet hennes som en viktig årsak til at hun kom med. Hun er en moderne kantspiller, som med sin teknikk tar bort to angrepsspiller og gir danskene overtall der ballen er. Ikke ulikt det Magnus Jøndal har fått mye skryt for. Men hun er også en strålende angrepsspiller, som nyter stor tillit hos landslagssjef Jesper Jensen.

42. Anna Sen (32)

Russland og Rostov-Dons store forsvarssjef. Gikk glipp av EM i fjor, men var tilbake til OL - og da ble det finale på de russiske jentene. Nå er igjen Anna Sen ute av den russiske troppen, og da er det få som tror på medalje til Russland.

41. Aniko Kovacsics (31)

Ungarsk håndballs store barnestjerner er blitt voksen, og forrige sesong sto hun for regien da FTC detroniserte Györ og tok seriemesterskapet hjemme i Ungarn. Kaptein for magyarenes landslag, men måtte dessverre melde avbud til VM på grunn av skade.

40. Noemi Hafra

Noemi Hafra var sentral da FTC vippet Györ ned fra håndballtronen i Ungarn. Men skummet hadde knapt lagt seg i champagneglasset før hun møtte på trening med nettopp Györ. For lenge før den talentfulle bakspilleren hadde skutt FTC til seriegull, så hadde hun satt navnetrekket sitt på en kontrakt med konkurrenten. Har ikke helt funnet seg til rette med en mindre rolle i Györs stjernegalleri. Men det kommer. Hafra er en del av Ungarns gylne 1998-generasjon, som de håper skal ta dem tilbake i verdenstoppen.

39. Tjasa Stanko (30)

Ble kåret til den beste unge spilleren i Champions League i 2018. Da spilte hun for Krim i hjemlandet Slovenia. Men da ville den ambisiøse bakspilleren ut i verden. Hun dro til Podravka, men fant seg ikke helt til rette. Veien gikk videre til franske Metz. Men detter bare en sesong i Frankrike, er hun nå tilbake i Krim, hvor hun storspiller i Champions League.

38. Djordjana Jaukovic (Ny)

Djordjana Jaukovic var bare 17 år første gang hun ble tatt med til et mesterskap av Montenegro. Året etter var hun et lag alene for Montenegro i junior-EM, hvor hun scoret 71 mål på fem kamper, og ble kåret til mesterskapets beste - selv om Montenegro endte helt nede på 7. plass. Men så stoppet utviklingen litt opp og hun tok ikke steget helt opp i verdenseliten, slik mange hadde trodd. Foran forrige sesong valgte hun å forlate hjemlandet for å friste lykken i franske Brest. Miljøskiftet ser ut til å ha løsnet proppen for Jaukovic, som var helt strålende da Brest noe overraskende tok seg til finale i Champions League i vår. Slitt med skader i høst og står derfor over VM.

37. Alexandrina Cabral Barbosa (10)

Hvis du lurer på hvordan det er i en klubb et sted i Europa, så kan det være greit å ta kontakt med Alexandrina Cabral Barbosa. For hun har helt sikkert vært der. Etter overgangen til Gloria 2018 Bistrita-Nasaud i sommer, så er hun i sin ellevte klubb i karrieren. Og om ikke det er nok, så har hun også spilt mesterskap for to nasjoner. Så en kan trygt si at hun sliter litt med å finne seg til rette. På sitt beste er hun en helt strålende håndballspiller. Men med sine 35 år, så går det mot slutten av karrieren.

36. Estavana Polman (6)

Her må jeg stikker fingeren i været og gjetter litt. For det er ikke mye håndball den elegante nederlenderen har spilt det siste året. Men for en fantastisk spiller hun var før hun skadet seg. Meldte seg til tjeneste til VM, men er den av de nederlandske spillerne som har fått minst spilletid til nå.

35. Nerea Peña (9)

Var en av verdens beste spillere under Tor Odvar Moens ledelse i ungarske Siofok. Men da nordmannen forsvant, så forsvant også formen til Nerea Peña. Hun følte seg dårlig behandlet av klubbledelsen, som svarte med å si opp kontrakten hennes. Turen gikk videre til Esbjerg, før hun havnet i Vipers Kristiansand denne sesongen. Men skader har foreløpig forhindret henne i å ta Rema 1000-ligaen med storm.

34. Julija Managarova (15)

Nok en spiller som har byttet statsborgerskap for å kunne være med å kjempe om medaljer i mesterskap. I 2014 valgte Julija Managarova å bytte ut sitt ukrainske pass med et russisk, og siden har hun vært et førstevalg på høyrevingen til Russland.

33. Carmen Martin (Ny)

Carmen Dolores Martin Berenguer, eller bare Carmen Martin blant kjente. Debuterte på Spanias landslag så tidlig som i 2005, men er fortsatt like god. Har vært på All Star Team i EM tre ganger, men mistet den plassen i fjor. Er en målmaskin ute på høyrevingen, og har under VM passert 800 mål i den spanske landslagstrøyen. Noemi Hafra (22)

32. Ryu Eun-hee (41)

En som har funnet seg til rette i Györ er Ryu Eun-hee. Etter at overgangen til Paris 92 ikke ble noen suksess for Sør-Koreas store stjerne, så har hun blomstret etter at hun kom til Györ. En veldig komplett håndballspiller, som kan score både fra distanse og etter lynkjappe finter.

31. Jaroslava Frolova (39)

Den nye vinen i russisk håndball, og en av dem som skal dra lasset i EM denne gangen. Gikk glipp av EM i fjor på grunn av skade. Men nå er det hun som har fått dirigentpinnen i VM. Uredd 24-åring uten store svakheter. Kan komme til å klatre på denne listen i årene som kommer.

BEST I RUSSLAND: Jekaterina Ilina ble kåret til årets spiller i Russland forrige sesong. Foto: Tor Erik Schrøder

30. Jekaterina Ilina (Ny)

Det har gått litt opp og ned i karrieren til Jekaterina Ilina, men potensialet har alltid vært udiskutabelt. Forlot Rostov-Don for å være med på den nye storsatsingen i CSKA Moskva i 2019, og hun har blomstret i den russiske hovedstaden. Forrige sesong ble hun kåret til den beste spilleren i den russiske ligaen, da CSKA tok sitt første seriemesterskap og henviste Rostov-Don til andreplass.

29. Bruna de Paula, Brasil (Ny)

Brasilianere og ball er stort sett en strålende kombinasjon. Bruna de Paula bekrefter den påstanden. Med et fantastisk taktomslag, kan hun finte seg ut av en telefonkiosk med fire forsvarsspillere rundt seg. Har vært en av Metz' beste spillere i Champions League denne sesongen, og har nå fått en sentral rolle for Brasil.

28. Anne Mette Hansen (29)

En annen som er i ferd med å bli voksen er den danske kruttønnen Anne Mette Hansen. Ingen personifiserer det å spille med hjertet utenpå drakten mer enn Hansen. Følelsene ligger tjukt utenpå henne når hun spiller, og du hører henne før du ser henne, enten det er gledeshyl eller brøl i sinne etter et bomskudd.

27. Lois Abbingh (23)

Er angrepsspillet godt i stå og ingenting fungerer? Trenger du en som kan komme inn og bare hamre løs på målet? Vel, da ringer du Lois Abbingh. Den nederlandske skytteren kvir seg ikke for å ta 25 skudd på en kamp. Og hun er ikke redd for å prøve igjen etter fire bom på rad. Derfor finner en henne alltid i toppen av toppscorerlistene der hun er med. Og det hjelper på at hun også er en strålende straffeskytter.

26. Andrea Lekic (13)

Kåret til verdens beste i 2013 og har vært blant de beste siden det, til tross for stadige skadeavbrekk. Akillessenen hennes røk under åpningskampen i EM i fjor, og mange trodde veteranen var ferdig på håndballbanen. Det var hun ikke. Hun har trent seg opp igjen, og har vært veldig god for Krim denne sesongen. Men det er ikke bare på håndballbanen hun har brukt sin skarpe hjerne. Etter å ha fullført en økonomiutdannelse, holder hun nå på med nettstudier ved idrettshøgskolen i Serbia. Andrea Lekic er blitt utnevnt til æresborger både i Györ og i Vrnjacka Banja.

25. Veronica Kristiansen (16)

Jeg synes «Vikky» har hatt en litt nedadgående kurve de siste sesongene. Jeg trodde hun skulle ta steget helt til topps på denne listen, i stedet har hun falt nedover. Hun er ikke like sentral, verken for klubb- eller landslag. Men misforstå meg rett, hun er fortsatt en håndballspiller i verdensklasse.

24. Silje Solberg (42)

Begynner etter hvert å bli en rutinert målvakt, og en av de aller, aller beste i verden. Men hun må likevel finne seg i å stå i skyggen av Katrine Lunde for Norge, noe jeg tror hun takler veldig bra. Står veldig sjelden en veldig svak kamp

23. Katrin Klujber (25)

Mange trodde at 170 cm høye Katrin Klujber ville ende opp som en av verdens beste høyrevinger. Men hun har vist at en ikke trenger å stange opp i dørkarmer for å bli en bakspiller i verdenstoppen. 22-åringen er i ferd med å bli høyrebacken Ungarn har lett etter siden Bojana Radulovic (eller Radulo-bitch, som de norske håndballjentene døpte henne) la opp. Svært sentral da Ferencvaros ble seriemestere i Ungarn forrige sesong.

22. Anna Lagerquist (46)

Svenskene har kopiert Norges suksessformel og begynner å bli faretruende gode. Oppskriften er enkel: Godt forsvar og lynhurtige kontringer. Og en helt avgjørende rolle har Anna Lagerquist fått. For selv om hun ikke er den som scorer flest mål, så er hun en av Sveriges aller viktigste spillere. Hun er forsvarssjefen, og ikke hvilken som helst forsvarssjef heller. I øyeblikket er det ikke mange spillere som er bedre i forsvar enn henne.

SLEKTSTREET I ORDEN: Emily Bölk har fått håndball inn med morsmelken. Foto: Vidar Ruud

21. Emily Bölk (38)

Spilleren med kanskje håndballens mest imponerende slektstre. Mens mamma Andrea Bölk kan finne frem VM-gullet sitt når hun får besøk, så var mormor Inge Stein landslagsspiller for DDR. Bölk slo gjennom allerede som tenåring, og er nå i ferd med å bli voksen. Hun har fått en lederrolle i FTC, og var viktig da de ble seriemestere i Ungarn forrige sesong.

20. Meline Nocandy (Ny)

Frankrike produserer bakspillere i verdensklasse på løpende bånd. Etter å ha vært litt i bakgrunnen av Orlane Kanor både på klubb- og landslag forrige sesong, så har Nocandy tatt et nytt steg denne sesongen. Med Kanor ute med skade, så har Nocandy tatt lederrollen i Metz og til tider vært helt fantastisk. Fart, kraft og spenst som de fleste kan misunne henne. Med henne og Bruna de Paula sammen, så har Metz et tempo i angrepsspillet som kun Norges turborekke kan måle seg med.

19. Jovanka Radicevic (19)

Uansett hvilken turnering som spilles, så trenger du ikke se langt nedover toppscorerlisten før du finner navnet til Jovanka Radicevic. Den montenegrinske høyrevingen regelrett elsker å score mål. Og hun er like tent om motstanderen heter Norge eller Puerto Rico, har hun muligheten til å score, så skal den ballen i mål. Hun er heller ikke redd for å ta ansvar når det gjelder som mest. Rett og slett en vinnerskalle av dimensjoner.

18. Sandra Toft (11)

Jeg rangerte den danske kruttønnen som verdens beste målvakt i fjor. Det er hun ikke lenger, uten at det betyr at hun er blitt noe dårligere. Er en svært viktig årsak til at Danmark igjen omtales som en medaljekandidat foran et mesterskap. Har også vært svært god i franske Brest, som spilte finale i Champions League i vår.

17. Camilla Herrem (14)

Viljestyrke, disiplin og en hel bøtte med spilleglede. Det er oppskriften på et langt og godt håndballiv. Og for noen så blir både viljestyrken og disiplinen sterkere når en blir eldre. Da er det kanskje ikke så rart at Camilla Herrem spiller sin beste håndball i karrieren når hun er kommet godt opp i 30-årene? I mine øyne er hun verdens beste kantspiller nå.

16. Amandine Leynaud (27)

Kåret til beste målvakt i Champions League i fjor og er fortsatt førstevalget i Györ. Holder målvakter som Silje Solberg og Laura Glauser på benken i de viktigste kampene. Valgte å gi seg på landslaget etter OL-gullet i sommer, noe Frankrike nok kommer til å merke i VM. Spiller så godt som aldri en dårlig kamp.

15. Kari Brattset Dale (20)

Nå er det ikke lenger noen tvil om hvem som er førstevalget på linjen for det norske landslaget. Med Heidi Løke borte, så er det Kari Brattset Dale som er blitt første navnet på Thorir Hergeirssons laguttak. I klubblaget Györ må hun dele mer på spilletiden. Brattset Dale viser at en ikke må være med på yngre landslag for å bli verdensstjerne. Hun var seniorspiller før hun ble en man la merke til

14. Linn Blohm (24)

Er den tredje linjespilleren fra Györ på listen. For en luksus å ha Pintea, Brattset Dale og Linn Blohm på samme lag. Og at de deler på spilletiden ser en tydelig på statistikken i Champions League. Pintea har scoret 20 mål, Brattset Dale 21, mens Blohm har scoret 22 ganger. Blohm har tatt store steg de siste årene, og er nå helt i ypperste verdensklasse.

13. Ana Gros (5)

Ana Gros er ikke veldig god til så mye annet enn å skyte. Men håndball handler om å score flere mål enn motstanderen, og der er få bedre enn den slovenske høyrebacken. Hun var suveren toppscorer i Champions League forrige sesong. I sommer forlot hun franske Brest for russiske CSKA Moskva, og har fortsatt å score mål der.

BEST I VERDEN: Pauletta Foppa er nå verdens beste linjespiller. Foto: PAU BARRENA

12. Pauletta Foppa (Ny)

I 2017 var håndballnerden Christian Sørensen videoanalytiker for Norge i U17-EM. Da meldte han at Pauletta Foppa kom til å bli verdensstjerne. Men det spørs om han hadde trodd at hun skulle være best i verden i en alder av 21. For min mening er at Foppa nå er verdens beste linjespiller. Hun er en strålende forsvarsspiller. Hun behersker både sperre- og rykkespill på linjen. Og hun fremstår med en rutine, som en normalt ser hos spillere som er minst ti år eldre.

11. Jelena Mikhailitsjenko (21)

Den russiske håndballfremtiden er veldig lys. Jelena Mikhailitsjenko er bare 20 år, men allerede en av verdens aller beste håndballspillere. Er nå tilbake etter en korsbåndskade, som satte henne utenfor store deler av forrige sesong. Var tilbake og bidro sterkt til at Russland tok OL-sølv i sommer. Kåret til beste spiller både i U-VM i 2018 og Junior-EM i 2019. Det vil overraske meg veldig om hun går gjennom karrieren uten å få en lignende utmerkelse også som senior.

10. Nora Mørk (4)

Denne vet jeg at jeg kommer til å få tyn for i kommentarfeltene, men Nora Mørk er ikke lenger den Nora Mørk hun var før skadene holdt henne borte fra banen i to år. Misforstå meg rett. Hun er fortsatt i verdensklasse, men hun har mistet litt av råskapen og nådeløsheten som gjorde henne ustoppelig. Bare det at hun er kommet tilbake viser hvilken vanvittig psyke og vilje det er i henne. At hun faktisk er den tiende beste spilleren i verden er smått utrolig etter det hun har vært gjennom. Dersom hun klarer å stole helt på at kneet tåler belastningen i fintene hennes, så er det ikke umulig at vi fortsatt ikke har sett den beste versjonen av Nora Mørk. Og da snakker vi et stort hopp oppover på listen.

9. Daria Dmitrieva (7)

Jeg omtalte i fjor Daria Dmitrieva som den mest komplette spilleren i verden. God både i forsvar og angrep. God både til å gjøre andre rundt seg god og på egenhånd. Var ute et år med avrevet akillessene, som gjorde at hun brukte mye tid på opptrening for å komme tilbake til forrige sesong. Det tærte mye på kreftene og etter OL valgte hun å ta et halvt års pause fra håndballen. Hun er derfor ikke med i VM, men er ventet tilbake på banen på nyåret. Det gjør et allerede sterkt CSKA Moskva-lag skumle i Champions League.

8. Jamina Roberts (Ny)

Fjorårets liste kom litt for tidlig for Jamina Roberts. Da var hun fortsatt på vei tilbake etter fødsel. Men for et comeback. 31-åringen var formidabel i OL, og det må ha vært veldig jevnt da juryen valgte Anna Vjakhireva fremfor Roberts som OLs beste spiller. Hun har fortsatt storspillet med Sävehof i Champions League i høst og er kanskje verdens beste duellspiller i øyeblikket.

7. Katrine Lunde (33)

Her kan man dra frem klisjeer om rødvin og at de gamle er eldst. Men egentlig blir ord fattige når en skal skrive om Katrine Lunde. Når en håndballspiller pådrar seg en korsbåndskade som 38-åring, da regner man med at karrieren er over. Men ikke for Katrine Lunde. Hun trente seg opp igjen og på våren og i OL var det ingen tvil om hvem som var verdens beste målvakt. Hun reddet Vipers nærmest alene i noen kamper, og var også suveren i Final4.

6. Estelle Nze Minko (8)

Estelle Nze Minko er en av mine virkelige favorittspillere. Fotrapp, frekk og med helt enorme utslag i fintene sine. Veldig god i en fremskutt rolle i forsvar, som gjør henne til en toveisspiller. En spiller en rett og slett blir i godt humør av å se på spille håndball.

5. Grace Zaadi Deuna (12)

Grace Zaadi Deuna er selve motoren i verdens beste landslag. En toveisspiller av ypperste merke. Zaadi Deuna er ofte den som tar ansvar når det skal avgjøres, og hun er ikke redd for å ta neste sjanse selv om hun bommet på den forrige. Kan stå i omtrent hver eneste posisjon i forsvar, og gjør en like god jobb uansett. I angrep er hun effektiv i alle tre bakspillerposisjonene.

4. Cristina Neagu (3)

Har vært verdens beste spiller i en årrekke. Skader har gjort at hun ikke har fått ut sitt fulle potensial de siste sesongene. Udiskutabelt den råeste skytteren i kvinnehåndballen i dag. Men hun har en lei tendens til å glemme at håndball er et lagspill - spesielt når hun ikke helt har dagen. Er fire ganger kåret til verdens beste spiller, og vil nok være med i diskusjonen når tidenes spiller skal kåres.

3. Stine Bredal Oftedal (1)

Etter to år øverst på seierspallen, må Stine Bredal Oftedal ta to steg ned. Først og fremst fordi hun ikke er noen stor forsvarsspiller. Angrepsmessig er hun fremdeles fantastisk. Hun er råere enn noen andre i ankomstspillet og har en vurderingsevne som få andre. Velger stort sett alltid riktig løsning. Hun er fortsatt noe av det beste håndballverden har å by på.

2. Anna Vjakhireva (2)

I disse dager sitter en av verdens aller beste håndballspillere hjemme i Rostov og ser håndball-VM på tv. Ikke fordi hun er skadet, men fordi hun ikke orket mer håndball etter OL. Etter å ha hatt en vanvittig kjør i en rekke år, så sa det stopp for Anna Vjakhireva. Heldigvis har hun en voksen og forståelsesfull trener i Per Johansson i Rostov-Don, som ga henne ferie på ubegrenset tid. Vjakhireva er egentlig høyrehendt, men hennes far ønsket ikke at hun og søsteren Polina Kuznetsova skulle bli konkurrenter. I tillegg så han at med Vjakhirevas spede kroppsbygging så kunne det være større muligheter for å nå toppen dersom hun var venstrehendt. Og gjett om han fikk rett. Nå håper en hel håndball-verden at hun skal komme tilbake. Hvis ikke kan en trygt si at hun ga seg på topp - med trofeet som OLs beste spiller.

1. Henny Reistad (17)

Det måtte en annen norsk spiller til for å vippe Stine Bredal Oftedal ned fra toppen av listen. Talentet til Henny Reistad har lenge vært udiskutabelt, men forrige sesong tok hun store steg. Så store at hun nå er verdens beste håndballspiller. Reistad var helt enorm i Final4, hvor hun helt riktig ble kåret til beste spiller. 23-åringen er den spilleren Norges landslag har manglet de siste ti årene. En spiller med et fantastisk skudd fra distanse, men som også har samme tempo i beina som Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk. Legger en til at hun også er en veldig god forsvarsspiller, så har du prototypen på en komplett håndballspiller. Skader i begynnelsen av sesongen gjorde at starten i Esbjerg ikke har vært helt topp, men når hun kommer i toppslag igjen, så kommer hun igjen til å vise hvorfor hun i mine øyne nå er verdens beste håndballspiller.