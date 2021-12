Reuters: Én million vaksinedoser utgått på dato i Nigeria

Rundt én million vaksinedoser skal ha gått ut på dato i Nigeria i løpet av forrige måned, skriver Reuters. Flere av dosene skal ha ankommet landet etter at de allerede hadde utløpt. WHOs generaldirektør understreker at vaksinekappløpet har vært preget av forferdelig ulikhet.

Rundt én million ubrukte vaksinedoser skal ha gått ut på dato i Nigeria forrige måned, skriver nyhetsbyrået Reuters. Dette er ett av de største enkelttapene av vaksinedoser gjennom pandemien. Flere av dosene gikk ut på dato allerede før ankomst til landet.

Ettersom vestlige nasjoner over lengre tid holdt mesteparten av den globale vaksineforsyningen for seg selv, ble afrikanske land satt til siden. Dette øker risikoen for at nye varianter av viruset, som omikron, skal spre seg over kontinentet.

Et nytt problem

I Nigeria, som er Afrikas mest folkerike nasjon med over 200 millioner innbyggere, har færre enn fire prosent av de voksne innbyggerne blitt fullvaksinert, ifølge verdens helseorganisasjon (WHO).

Men den siste tiden har vaksinedosene begynt å strømme inn over grensene til kontinentet. Til tross for dette har tilbudet forårsaket et nytt problem: flere afrikanske land har ikke nok kapasitet til å håndtere dosene.

De utløpte vaksinedosene ble levert fra Europa, og er av typen AstraZeneca, sier kilder til Reuters. En annen kilde som er kjent med saken, forteller at flere av vaksinedosene ankom landet fire til seks uker etter at de allerede hadde gått ut på dato.

Det offisielle antallet av utløpte vaksinedoser er enda ikke klart.

Uforutsigbart

– Nigeria gjør alt de kan, men landet sliter med vaksiner med kort holdbarhet. Tilførselen er uforutsigbar og de sender alt for mye, sier en kilde til Reuters.

WHO opplyser at flere doser hadde utløpt, men nekter å gi et bestemt tall. De sa derimot at 800.000 doser hadde vært i fare for å utløpe i oktober, men at alle ble brukt i tide.

En kvinne i Johannesburg blir vaksinert mot koronaviruset. Den siste tiden har den Sør-Afrikanske virusvarianten omikron spredt seg over flere landegrenser. Foto: Denis Farrell / AP

– Vaksinekasting er å forvente i ethvert immuniseringsprogram, og i sammenheng med koronaviruset er dette et globalt fenomen, sier WHO i en uttalelse, og erkjenner at vaksiner levert med kort holdbarhet er et problem.

Flere land sliter

Nigeria er imidlertid ikke alene om å kaste bort vaksinedoser.

Over hele Europa har land, inkludert Tyskland og Sveits, slitt med å bruke opp alle dosene som de har hatt tilgjengelig.

I januar spådde Storbritannia at rundt ti prosent av alle vaksinedosene de hadde tilgjengelig ville gå til svinn. I april fortalte Frankrikes helseminister at 25 prosent av AstraZeneca, 20 prosent av Moderna og syv prosent av Pfizer-vaksiner ble kastet bort.

Avgjørende

Høye vaksinasjonsrater i Afrika er avgjørende for å få slutt på koronapandemien globalt, sier flere helseeksperter. Rundt syv prosent av Afrikas befolkning er fullvaksinert, ifølge WHO.

Mangel på personell, utstyr og midler har hindret Afrikas vaksinasjonsrate i å stige. En forventet økning i tilbudet av vaksiner, som omfatter millioner av vaksinedoser i de kommende ukene, kan avsløre disse svakhetene ytterligere, advarer eksperter.

En kvinne fra Kenya mottar en vaksinedose donert fra Storbritannia. Foto: Brian Inganga / AP

Nigerias underfinansierte helsesystem mangler daglige forsyninger som bomullspinner. Den dårlige strømforsyningen fører til at vaksiner må oppbevares ved hjelp av dyre drivstoffsgeneratorer.

– Forferdelig ulikhet

– Fundamentet er ikke sterkt nok, og hvis du ikke har et sterkt grunnlag, er det ikke mye du kan bygge på toppen, sa helseminister Osagie Ehanire til et offentlig forum forrige uke.

Sør-Sudan og Kongo er begge desperate etter å få tak i nok vaksinedoser, men måtte sende flere doser tilbake fordi de ikke kunne distribuere dem i tide. I november advarte Namibia at de kunne bli nødt til å ødelegge tusenvis av utløpte vaksinedoser.

– Mer enn åtte milliarder vaksinedoser har nå blitt administrert - den største vaksinasjonskampanjen i historien. Men vi vet at denne utrolige prestasjonen har blitt preget av forferdelig ulikhet, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter mandag.