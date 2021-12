Etter at det ble åpnet for å kunne ha personlige bilskilt i Norge, har det vært mange kreative varianter å se i trafikken. For ikke så lenge siden laget vi også en artikkel på skilter som ikke ble godkjent.

– Det er tydelig at kreativiteten blomstrer, der ute. For enkelte går det litt for langt. Jeg misunner ikke de som skal sitte og vurdere alle forslagene som sendes inn, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

I siste episode av BroomPodden diskuteres blant annet personlige bilskilt.

Mye engasjement

– I forbindelse med at vi delte artikkelen på noen av skiltene som ikke ble godkjent med våre følgere på Facebook, dukket det opp mange morsomme kommentarer, sier Broom-Benny.

Personlig bilskilt-saken skapte masse engasjement – og delingen på Facebook-sidene til Broom ble sett av over 370.000 personer!

– Det er egentlig ganske sprøtt. Vi har jo nesten 70.000 følgere på Facebook – men her har vi åpenbart nådd ut til mange, mange flere. Sånt er artig.

