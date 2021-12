Haaland-dobbel etter superinnhopp

Erling Braut Haaland headet inn to mål på kort tid i Champions League-kampen mot Besiktas.

Dortmund - Besiktas 5-0

Saken oppdateres!

Dortmund ledet allerede med tre mål da Erling Braut Haaland entret banen i det 63. minutt. Målmaskinen erstattet da Marco Reus, som hadde scoret to ganger før han ble byttet ut.

I sedvanlig stil gikk det under fem minutter før den brennhete nordmannen stanget inn 4-0 med et nådeløst hodestøt.

Se Haalands første mål øverst i saken!

Besiktas ble for øvrig redusert til ti mann rett før pause da Welinton lagde straffe.

Etter 80 minutter scoret Haaland igjen med hodet. Denne gang etter en godt slått corner fra Mahmoud Dahoud.

Se Haalands 5-0-mål her:

TV-kameraene viste en smilende pappa Alfie på tribunen etter 5-0-målet.

Få minutter senere var Haaland kun centimetere unna hat trick, men avslutningen gikk like utenfor stolpen. Like etter falt en ny sjanse til nordmannen, men denne gang ble spissen ble forstyrret i avslutningsøyeblikket og skuddet gikk høyt over mål.

Dermed endte det med en solid 5-0-seier til tyskerne. Gultrøyene ender uansett på tredjeplass i sin CL-gruppe og skal dermed spille Europa League etter nyttår. Ajax vant gruppen foran Sporting. Portugiserne hadde like mange poeng som Dortmund, men gikk videre på innbyrdes oppgjør.

Tilbake i storslag etter skaden

Braut Haaland har nå scoret i samtlige tre kamper etter han kom tilbake fra skaden som gjorde at han mistet landskampene tidligere i høst. Totalt står nordmannen med 14 mål på 12 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Se Marco Reus sin praktfulle 3-0-scoring her: