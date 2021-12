Origi ble matchvinner igjen – Liverpool med full pott i gruppespillet

Jürgen Klopp gjorde åtte bytter på laget som slo Wolverhampton, men valgte å beholde to av sine største stjerner. Det skulle koste AC Milan dyrt.

AC Milan-Liverpool 1-2 (1-1)

Se Divock Origis avgjørende mål i videovinduet øverst!

Gruppeseieren var allerede i boks for Liverpool, men for AC Milan handlet tirsdagens oppgjør om avansement.

Da dommer blåste av kampen var italienernes drøm knust. Atlético Madrid blir med Liverpool inn i sluttspillet fra gruppe B. Seieren sørger for at Liverpool står med seks av seks seire i gruppespillet.

Forbarmet seg over hjemløse hunder

Jürgen Klopp valgte å spare flere nøkkelspillere, men to av de viktigste beholdt han i startelleveren.

Både Mohamed Salah og Sadio Mané startet oppgjøret.

– Oppsiktsvekkende, mente TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Men Klopps valg skulle vise seg å være en smart avgjørelse. Både Salah og Mané spilte en viktig rolle i seieren. Det gjorde også helten mot Wolves, Divock Origi.

Stilte spørsmålstegn til begge keeperne

Tidligere Chelsea-spiller Fikayo Tomori tente håpet etter 30 minutter. Midtstopperen beveget seg smart da Alisson slo et hjørnespark rett ut i feltet.

Fra fem meters hold kunne engelskmannen enkelt sende hjemmelaget i ledelsen.

Tomori sender San Siro til himmels

I pausen valgte Erik Thorstvedt å forsvare brasilianeren. Thorstvedts analyse viste nemlig at det var Takumi Minamino som trolig bør stå igjen som synder etter målet. Japaneren ble lurt ut av rommet han skulle forsvare og ballen kom dermed svært overraskende på keeperen.

Fem minutter senere var det Milan-keeper Mike Maignan som måtte i aksjon. Alex Oxlade-Chamberlain forsøkte seg fra langt hold og keeperen ga en svak retur. Dermed kunne Mohamed Salah enkelt utligne for Liverpool.

– Jeg tenker det bør være mulig å ikke gi retur på begge de målene, var dommen til Semb.

Salah utnytter svakt keeperspill

Origi ble matchvinner igjen

Ni minutter ut i andreomgang utnyttet Sadio Mané fryktelig forsvarsspill av Milans målscorer Tomori. Senegaleseren stormet mot mål, men Maignan vartet opp med en vakker refleksredning. Dessverre for keeperen havnet returen på hodet til Divock Origi. Dermed var Klopps menn i ledelsen.

Mot slutten av kampen ga Klopp to 18-åringer en kveld de trolig aldri glemmer. Max Woltman og Conor Bradley fikk begge 30 sekunder på banen.

Flere mål ble det ikke. Atlético Madrid vant 3-1 over Porto, noe som betyr at spanjolene er videre til sluttspillet som gruppetoer. AC Milan ender på sisteplass og er med det ute av all europeisk fotball, mens Porto tar turen til Europa League.

Disse lagene er videre etter tirsdagens kamper:

Gruppevinnere: Manchester City, Liverpool, Real Madrid og Ajax.

Gruppetoere: PSG, Inter, Sporting CP og Atlético Madrid.

Klar for Europa League: Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Porto og Sheriff Tiraspol.

Utslått: Club Brügge, AC Milan, Besiktas og Sjakhtar Donetsk.