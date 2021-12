Per Sandberg må permittere ansatte: – Blir verre for bransjen denne gangen

Etter å ha utsatt og utsatt, fikk tidligere statsråd Per Sandberg og hans samboer Bahareh Letnes endelig åpnet baren sin i Halden 15. mai 2020.

De har stort sett holdt det gående under strenge restriksjoner, men nå hadde de nettopp blitt vant til normale åpningtider, og å jobbe til fire på natta, da de nye nasjonale koronatiltakene kom tirsdag kveld.

– For oss så betyr dette at vi må permittere folk. Fredag og lørdag er våre største inntektskilder, med mest omsetning mellom 23 og halv tre. Nå som vi må slutte å servere ved midtnatt, fører det til en betydelig omsetningssvikt, sier Sandberg til God kveld Norge.

Var forberedt

I tillegg til han og Letnes har de to og en halv ansatt. Nå blir hvert fall en og en halv permittert, og Letnes må ut i halv stilling.

Men i motsetning til forrige gang så var de forberedt på de nye restriksjonene nå.

– Da fikk vi det kasta over oss, nå får vi et døgn i det minste. Så vi klager ikke, vi er egentlig vant til å være i drift halve året. For oss er dette litt «same procedure as last year», forklarer den tidligere FrP-politikeren.

– Vi kan jo dette. Vi har blitt gode på både meteren og skjenkestopp. Vi må gå rundt å være moralpoliti igjen for voksne folk, sier Sandberg.

BAR: 15. mai 2020 åpnet Per og Bahareh bar i Halden. Foto: Martin Leigland

Verre for bransjen nå

Men selv om Sandberg tar nyhetene med beherskelse mener han at denne runden vil bli verre for bransjen hans.

– Man tenker ikke på at når man får slike tiltak, som bordbestilling og bordservering, så trenger man jo egentlig flere ansatte, forklarer han, og fortsetter:

– Jeg tror ikke mange har kapital nå til å ansette folk, så jeg tror det blir verre for bransjen denne gangen, fordi man både har en slitt økonomi, og man sliter med å ansette.

Sandberg etterlyser også mer tydelighet fra regjeringen.

– 90 prosent av kundene vi hadde her fredag og lørdag sa: «hva er det vi skal gjøre?». Det er ingen som klarer å henge med, sier Sandberg.

Kritiserer Vedum

Spesielt Vedum synes han var utrolig vag på pressekonferansen.

– Det er forunderlig når en finansminister står på talerstolen og sier at kompensasjonen kommer an på om man får lavere eller høyere omsetning. Det er det ingen i bransjen som vet.

Sanberg forklarer:

– Man må ikke være vitenskapsmann for å skjønne at det blir lavere omsetning, men i forhold til hva? Man kan ikke måle med desember i fjor. Du har ikke sjans til å dokumentere hva tapet vil være fra i morgen kveld til restriksjonene heves, forklarer han.

Sandberg har naturlig nok ikke tall fra 2019 da de ikke var i drift, og i november og desember i fjor tapte dem 1,5 millioner kroner.

– Hvis kompenasjonsordningen blir så vanskelig at vi må ha bevisbyrden på å vise hva vi har tapt så er det umulig.

Samtidig som han er noe kritisk til regjeringens håndtering, har Sandberg også sympati med dem.

– Dette blir vanskelig for finansministeren og hele regjeringen. De har tatt over på verst mulig tidspunkt. De er nye og en regjering må sette seg. Det er litt urettferdig å kaste seg med all kritikk over regjeringa etter så kort tid, sier Sandberg.