Maktdemonstrasjon av håndballjentene

Norge - Romania 33-22 (17-11)

Etter å ha valset over Kasakhstan og Iran i de to første VM-kampene, kom den første testen for Norge i gruppefinalen mot Romania tirsdag kveld.

Den besto de norske håndballjentene med glans. Norge vant 33-22.

– Det er litt juling utpå der, men det er også gøy å kjenne på det. Jeg tror jeg har fått en liten kul i panna, sier en lattermild Kari Brattset Dale i intervju med TV 2 og tar seg til pannen.

Kari Brattset Dale var kampens toppscorer med sju fulltreffere.

I hovedrunden venter Sverige, Nederland og Puerto Rico. Sverige og Nederland kommer inn med tre poeng hver, mens Puerto Rico får med null.

Norge tar med seg fire poeng inn i hovedrunden etter tre strake seirer.

– Det var veldig deilig. Det var kjempegøy å spille foran et sånt publikum igjen sammen med landslaget. Det var veldig gøy i dag, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

Storspill fra Lunde

Norge slurvet i starten, og Romania holdt følge frem til 5-5 midtveis inn i første omgang. Med en fantastisk Katrine Lunde i mål og Stine Bredal Oftedal briljant fremover skaffet Norge seg et solid forsprang på rumenerne.

Da pausesignalet gikk i Castelló, ledet Norge 17-11 til pause.

– Det var litt trøblete i starten, men vi fikk orden på tekniske feil og Katrine (Lunde) var veldig bra i mål. Vi har et forsprang nå, men det blir nok tøffere i andre omgang, sa landslagsassistent Tonje Larsen til Viaplay i pausen.

LEVENDE VEGG: Katrine Lunde storspilte for Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dominansen fortsatte

Det ble ikke akkurat slik Tonje Larsen spilte, for da det var spilt ni minutter av andre omgang, ledet Norge 23-14. Det fikk Romania-benken til å ta timeout.

Timeout-praten satte ikke i gang noen utrolig opphenting fra Romania.

I stedet holdt Norge seg på et forsprang på rundt ti mål. I sluttminuttene tok også Thorir Hergeirsson ut Katrine Lunde, som ble erstattet av Silje Solberg.

Moa Högdahl kunne fastsette resultatet til 33-22 få sekunder før slutt.

Etter kampen snakket flere om stemningen på tribunen.

– Det var herlig å være i en hall med masse publikum og lurveleven med rumenere som bor og jobber i området. De laget ordentlig stemning, og de skal ha all ære for det, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Det er veldig gøy å spille med publikum igjen. Det er helt fantastisk uansett om det er rumenere eller norske, men det er selvfølgelig best å ha de norske der. Det gir et ekstra boost, sier Veronica Kristiansen entusiastisk til TV 2.