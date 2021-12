Raymond Johansen: – Dette er det ingen som ønsker seg

Gjeninnføring av meteren, nasjonal skjenkestopp ved midnatt og anbefalinger om maks ti i hjemmet og en kraftig innstramming på hvor mange som kan være samlet ved offentlige arrangementer.

Det er fasiten etter regjeringens pressekonferanse, tirsdag kveld.

Etter at Støre, Kjerkol og Vedum hadde forlatt podiet i Marmorhallen, møtte Oslos byrådsleder pressen for å informere om hva disse tiltakene betyr for hovedstaden.

Det er her de fleste omikron-tilfellene er påvist.

Full oversikt over nye tiltak: Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

Treff andre utendørs når det er mulig. Organiserte fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

Toppidrett kan gjennomføres som normalt. Skoler, barnehager og SFO Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.

Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne. Se egen nettsak om tiltak i skole/barnehage og høyere utdanning. Arbeidsliv Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge. Lufting Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftsfestede tiltak Arrangementer og sammenkomster Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Serveringssteder Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Alkohol kan kun serveres ved bordene.

Skjenkestopp klokken 24.00.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. Smittevernfaglig forsvarlig drift Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Munnbind Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion. Hjemmekontor Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper. Karantene Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

– Spillereglene endres raskt

– Det vi nå skal gjennom er det ingen som ønsker seg. Vi hadde gledet oss til en helt vanlig jul. Sånn blir det ikke. Vi må ikke miste motet, vi kommer gjennom dette slik vi har gjort mange ganger før, sier Johansen.

Byrådslederen understreker imidlertid at situasjonen er en helt annen nå, og viser til det høye antallet personer som er vaksinert.

– Men vi må gjøre det vi kan, ved å være forsiktig. For er det noe vi har lært, er det at spillereglene endres raskt under pandemien, sier Johansen.

Byrådslederen sier at det er mye vi ikke vet om omikron-varianten, og hva den eventuelt vil forårsake.

– Men det tyder på at den ikke gir mer alvorlig sykdom. Det gir håp i en blytung førjulstid.

Tiltakene som nå innføres har i all hovedsak som mål å begrense antall nærkontakter, sier byrådslederen.

– Store, store konsekvenser

Johansen sier at de følger alle tiltak som regjeringen presenterte tirsdag kveld.

– Tiltakene som i dag innføres har store, store konsekvenser for Oslo. For enkeltmennesker, for næringsliv og arbeidsplasser. Det var dette vi ville unngå, men nå er vi her igjen.

Byrådslederen var tydelig preget, og beskriver innføringen av de nye tiltakene som «ufattelig tungt».

– Det er ufattelig tungt å be en som akkurat har kommet tilbake på jobb, om å bli hjemme. Like tungt er det for en restauranteier som akkurat har fått folkene sine tilbake, å gi beskjed om at det ikke gikk. Det må være klart at disse inngripende tiltak må oppholde når vi er sikre holdepunkter for at tiltak ikke lenger er nødvendige og forholdsmessige, sier Johansen.

Vaksinetirade

Ap-toppen benyttet også anledningen til å komme med en kraftig oppfordring til de som foreløpig ikke har valgt å vaksinere seg.

– Det er frivillig om du vil vaksinere deg eller ikke. Men jeg vil benytte denne anledningen til å be dere innstendig om å tenke dere om én gang til. Det er ingen tvil om at dere blir sykere, får alvorlige langtidsvirkninger, blir en stor belastning for dere selv, de rundt dere og helsevesenet dersom dere ikke vaksinerer dere, sier Johansen.

Byrådslederen sier at de vil gjøre det så enkelt som mulig for alle som ønsker å vaksinere seg.

– Vær så snill, bli en av de 1000 som vi ukentlig har klart å fått til å vaksinere seg for første gang. En viktig grunn til at omikron ikke gir så alvorlig sykdom, er at vi er vaksinert. Det må jo være en motivasjon. Det gir håp, vi skal klare dette sammen, slik vi har klart det før.