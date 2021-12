«Funkytwins» får egen TV-serie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Emil og Silas Massa Vasstrand skal en gang for alle finne ut av hvem som er best.

Vi kjenner dem fra TV 2-serien «Funkyfam», hvor vi følger treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand og hennes familie. Nå får brødrene hennes, tvillingene Emil og Silas Massa Vasstrand, sin egen TV-serie.

Hele livet har de eneggede tvillingene blitt sammenlignet med hverandre, og konkurransen om å være sterkest, tøffest og raskest har pågått hele tiden. Nå har familien utfordret dem i ti ulike grener for å finne ut hvem som er den «beste» tvillingen.

– Som eneggede tvillinger har vi alltid blitt sammenlignet med hverandre. Hvem er sterkest, hvem er raskest og så videre. Vi har aldri klart å gi et konkret svar fordi jeg og Emil unngår så mye som mulig å konkurrere mot hverandre. Mest for å unngå krangling, men også fordi ingen av oss har lyst å være den dårligste versjonen, forteller Silas Massa Vasstrand.

I pressemeldingen fra TV 2 står det at vi skal komme tett på Emil og Silas, og på nært hold får vi oppleve det såre ved å hele tiden bli vurdert opp mot et annet menneske, men også det helt unike båndet mellom brødrene.

– Det er et over gjennomsnittlig høyt konkurranseinstinkt i familien vår, men konkurransen mellom meg og Silas som tvillinger tar kaka. Det har vært slåssing, grining og raseriutbrudd opp igjennom oppveksten. Med denne serien skal vi endelig få svar på hvem av oss som er best, sier Emil Massa Vasstrand.

– Vi får utfordringer hvor vi går langt utenfor komfortsonen og har konkurrert i noen sjuke greie.

«Den beste Funkytwin» består av ti episoder, og får premiere på TV 2 Play våren 2022.