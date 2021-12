Stor usikkerhet før skjebnekampene

Etter at de nye tiltakene ble lagt frem tirsdag kveld er det stor usikkerhet hos både Mjøndalen og Brann før skjebnekampene søndag.

Verken de daglige lederne i Mjøndalen eller Brann vet hvor mange de får slippe inn på sine anlegg.

– Det har vært stor interesse rundt kampen. Mange ønsker å støtte laget i en ekstremt viktig kamp. Det er viktig at man står sammen og derfor er den 12. mann og kvinne viktig for oss. Det er veldig synd at det kommer tiltak nå. Men vi må finne ut av dette. Jeg er ikke helt klok på hva som gjelder ennå, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen til TV 2.

Usikkerheten dreier seg om hvilke tiltak som gjelder. Av tiltakene som ble lagt frem på pressekonferansen er det særlig disse to som får klubbene til å klø seg i hodet.

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Johannesen sier videre at billettsalget til kampen mot Sarpsborg på søndag gikk unna i solid tempo. Hun tror de i utgangspunktet kunne nærmet seg utsolgt stadion. Nå er hun usikker på om klubben vil gå glipp av sårt trengte inntekter.

– Jeg er faktisk veldig usikker på hva som gjelder her. Vi må bare tilpasse oss. Dette har vi gjort før. Hele bortefeltet vårt er utsolgt, men vi er ikke nærme å ha solgt ut hele stadion ennå. Vi må se nærmere på hva vi skal gjøre når vi har fått litt mer klarhet i hva som gjelder, sier daglig leder i Mjøndalen Berenike Munthe Wulfsberg til TV 2.

Videre forteller hun at de uansett vil følge de gjeldende retningslinjene når de først får klarhet i hva som gjelder.

– Vi har en kampanje ute og vil ha flest mulig på kamp. Men dette må sjekke mer opp i. Det er veldig synd at vi er i den situasjonen, men det er den tiden vi lever i. Vi må ta hensyn. Vi har noen fordeler med verandaer her hos oss på Consto Arena i hvert fall, sier Wulfsberg.

Supporterkoordinator i Bodø/Glimt Johnny Kristensen bekrefter at Glimt-supportere hadde kjøpt opp hele bortefeltet.

– Det er kjipt. Men vi skjønner det jo. Det er en viktig kamp for begge lag så det er jo skuffende å få en slik beskjed, forteller han til TV 2.

Også i Norges fotballforbund er de ikke sikre på hvilke regler som vil gjelde når Eliteserieklubbene møtes til siste serierunde på søndag.

– Vi ser på dette i kveld og skal ha møte med klubbene i morgen. Kan ikke bekrefte 100 % nå, skriver konkurransedirektør Nils Fisketjønn i en tekstmelding til TV 2.

TV 2 oppdaterer saken.