– Trusselen fra omikron er enorm

FHI-direktør Camilla Stoltenberg tegner et dramatisk bilde på hvordan omikron-varianten kan prege hverdagen vår i ukene som kommer.

På en pressekonferanse tirsdag kveld kom regjeringen med flere sterke tiltak. Deriblant en gjeninnføring av meteren, anbefaling om maks ti personer i hjemmet og en nasjonal skjenkestopp ved midnatt.

Det er særlig utbredelsen av omikron-varianten som skaper trøbbel her til lands, fordi den nye virusvarianten ser ut til å lettere smitte vaksinerte.

– Koronaviruset vil også denne vinteren føre til mye smitte, kanskje enda mere enn før så langt i pandemien. Akkurat nå er det stor usikkerhet hva omikron-varianten vil bety, men mye peker i feil retning, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg under tirsdagens pressekonferanse.

– Trolig verre

Stoltenberg understreker at omikron sin fordel, er at den også smitter vaksinerte personer.

– Og når mange blir smittet, blir det også en del som får alvorlig sykdom. Det har vi sett med delta, og det blir trolig verre med omikron-varianten. Det hadde vært fint om varianten ga mildere sykdom, men trusselen fra omikron er likevel enorm, sier FHI-direktøren.

Stoltenberg sier at vi kan håpe på det beste, men at vi foreløpig vet for lite til å ikke forberede oss på det som er verre.

– Vi vet hvor lite om vaksinene beskytter mot smitte og alvorlig sykdom, og vi vet for lite om hvor rask smittespredningen er. Men den ser ut til å være svært rask, og det alene er ille nok.

– Vi kan ha tatt i for hardt

FHI-direktøren sier at det kan komme ny kunnskap.

– Det kan komme gode nyheter, vi kan ha tatt feil og vi kan ha tatt i for hardt. Men vi må forberede oss på at det ikke gjør det, sier Stoltenberg.

Hun er klar på at det ny, sikker kunnskap tar tid og at vi er nødt til å bremse delta- og omikron-varianten.

– Det må vi gjøre slik at sykehusene makter sine oppgaver, flere får sin tredje dose og færre blir alvorlig syke. Dette er grunnen til at vi har gitt råd til regjeringen om å innføre tiltak så raskt som mulig, sier Stoltenberg.