Kilder til TV 2: Nasjonal skjenkestopp ved midnatt og maks ti i hjemmet

TV 2 får opplyst at det vil komme en nasjonal skjenkestopp fra midnatt. Det jobbes også med kompenserende tiltak til bedrifter som blir rammet av tiltakene, opplyser TV 2s kilder.

TV 2 erfarer også at det vil bli innført en antallsbegrensning i hjemmet på maks ti i hjemmet. På julaften åpner regjeringen for at man kan være 20 personer.

Ifølge kilder til TV 2 gjeninnfører regjeringen meteren på kveldens pressekonferanse. VG, NRK og Dagbladet har også meldt det samme.

TV 2 er kjent med at arbeidslivsorganisasjonene LO, NHO og Virke ble informert om tiltakene fra regjeringen klokken 18.