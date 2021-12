Varsler full krise: – På tre dager har alt snudd

Tirsdag kveld møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) pressen for å presentere de nye tiltakene.

Flere av tiltakene vil være inngripende overfor utelivsbransjen som nå må forberede seg på blant annet skjenkestopp ved midnatt, meteren og bordplass til alle gjester. Tiltakene trer i kraft natt til torsdag.

Utelivstoppene sier bransjen er helt avhengig av å få drahjelp av regjeringen nå når de innfører nasjonal skjenkestopp fra midnatt.

Administrerende direktør Gjøran Sæther i Furusethgruppen sier lønnstilskudd må komme aller senest i morgen, og hvis summen er for liten er det «helt krise».

Han frykter ny permitteringsrunde.

Frykter massepermittering

Han får støtte av Karl-Henning Svendsen, som sier lønnskompensasjon må til for å unngå massepermittering.

Han er administrerende direktør i utelivsgruppen NoHo Norway som eier og driver flere av Oslos største utesteder, blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

– Først og fremst håper jeg at vi får kontroll på smittesituasjonen nå. Når det er sagt håper jeg regjeringen har flere tanker i hodet, og at det kommer nasjonale støtteordninger for å bistå både ansatte og bedrifter som blir utsatt, sier Svendsen til TV 2.

Han sier at de nå vil sette seg ned å se på hvilke av uteplassene det er økonomisk forsvarlig å holde åpent

DÅRLIG MAGEFØLELSE: Hvis ingen lønnsstøtte kommer på plass, vil det kunne gå mot å permittering av alle ansatte, opplyser Karl-Henning Svendsen. Foto: Per Haugen / TV 2

– Magefølelsen sier at hvis ingen lønnsstøtte kommer på plass, vil det kunne gå mot permittering av alle ansatte.

Må hive julematen

– Har dere anslag på hvor stort tap dere kan stå overfor ved et eventuelt skjenestopp fra midnatt?

– Det er vanskelig å si, men denne helgen alene så vi en nedgang i driftsinntekten på mellom 40-50 prosent. Men med mer hjemmekontor mister vi også lunsj på dagtid, og da er erfaringen vår at driftsinntektene faller mellom 60-70 prosent.

Videre opplyser Svendsen overfor TV 2 at de står overfor flere økonomiske utfordringer, blant annet matsvinn.

– Vi har forberedt oss på julen, men på tre dager har alt snudd. Øl varer heldigvis en stund, men mat og andre ferskvarer står i fare. Mye av maten må nok kastes.

Vil kunne få permitteringsvarsel før helgen

Administrerende direktør Gjøran Sæther i Furusethgruppen er glad for at de kan holde åpent fremover, men er skuffet over at regjeringen ikke presenterer noen lønnsstøtteordning.

– Det var nevnt at de kunne komme tilbake til den, men vi trenger svar denne uken. Vi har halvtomme restauranter, og det sier seg selv at vi ikke kan ha alle ansatte på jobb da, sier han til TV 2.

– Dette betyr nye tap for oss

Videre forteller Sæther at med mindre regjeringen kommer med gode støtteordninger, vil de bli nødt til å permittere ansatte, noe som kan skje allerede før helgen.

– Det kan komme varsler før helgen, dessverre.

– Mange vil gå over ende

– Dette er veldig dramatisk, er viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie sin umiddelbare reaksjon etter at regjeringen presenterte en rekke strenge tiltak tirsdag kveld.

Tiltakene som ble presentert tirsdag kveld får særlig konsekvenser for bransjer som lever av å samle folk.

– Jeg frykter at mange av dem vil gå over ende. Vi er glad for at de kommer med en kompensasjonsordning, men vi hadde håpet at de kom med en lønnstilskuddsordning som kunne hjulpet virksomhetene akutt, sier hun til TV 2.

– Mange arbeidsplasser vil gå tapt

Direktør ved Holmen Fjordhotell utenfor Oslo Arve Giske reagerer på det som kom frem under kveldens pressekonferanse.

FRYKTER OPPSIGELSER: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen frykter flere arbeidsgivere vil måtte si opp ansatte om ikke en lønnsstøtte kommer på plass. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Skjenkestopp kan jeg leve med. Men vi er veldig lei oss for at det ikke kommer et lønnstilskudd. Vi har mistet mange gode mennesker, og vi har ingen flere mennesker å miste. Det aller tyngste er at vi nå er usikre inn mot jula, sier Giske.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier til TV 2 at de etterlyser ytterligere avklaringer.

– Vi forventer at regjeringen retter opp de feilene som vi har pekt på i den kommunale ordningen. Det hjelper ikke å drysse penger på en ordning som ikke er treffsikker. Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt, sier Kristensen.

– Vet det er krevende

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at de har vært opptatt av å få plass tiltak som gir effekt raskt.



– Vi er opptatt av å få på plass ordninger som gir mest mulig trygghet. Også vet vi at det er krevende, men vi gjør det litt mindre krevende med de ordningene som vi kommer med nå, sier finansministeren.

– Men bransjen etterspør lønnsstøtteordninger, hva vil du si til dem?

– Jeg er opptatt av å møte de ulike aktørene i bransjen og snakke med folk hele tiden. Det har vært viktig at vi ikke bare snakker og møter, men at vi også kommer med tiltak med en gang, sier Vedum.